前橋市で横断歩道を渡っていたNHKのアナウンサーが車にはねられ、足を骨折するなどの重傷です。【映像】事故のあった交差点の様子13日午後5時すぎ、前橋市大友町の交差点で横断歩道を渡っていたNHKのアナウンサー・沢田石和樹さん（49）が、左折してきた車にはねられました。沢田石さんは右足を骨折するなどの重傷です。警察によりますと、車を運転していた男性は前橋市内にある会社から自宅に向かう途中でした。沢田石さん