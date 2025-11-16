熱帯林保護などを訴え、「私たちを殺すのをやめろ」と書かれたプラカードを掲げる先住民男性＝15日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）が開かれているブラジル北部の都市ベレンで15日、地球温暖化対策の強化や、アマゾンの熱帯林保護を訴える先住民らが大規模なデモ行進をした。「アマゾンを守ることは、命を守ることだ」「森の民は地球の守護者」と書かれたプラカードを