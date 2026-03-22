持ち家がある人にとって、自宅を離れて暮らすことになった場合、住宅ローンが残っている自宅をどのように扱うべきかは、悩ましい問題の1つです。空き家のままにするのではなく、知人などに貸して家賃収入を得ることを検討する人もいるかもしれません。 しかし、住宅ローンは、自己居住用住宅を前提とした契約であることが一般的です。無断で賃貸した場合、どのような影響があるのでしょうか。 本記事では、