配偶者を亡くし一人暮らしとなった親に対して、「年金だけで生活できているのか不安」との思いから、定期的に仕送りしている人もいるかもしれません。こうした仕送りは、生活費として通常必要な範囲で渡している場合には、原則として贈与税は課税されません。 しかし、渡したお金が実際には使われず、そのまま貯金されていた場合には、税務上の取り扱いが変わる可能性があり注意が必要です。 本記事では、仕送りが非課税