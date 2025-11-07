トーソーが大幅続伸している。６日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高１１１億４４００万円（前年同期比５．８％増）、営業利益２億８０００万円（前年同期２００万円の赤字）、最終利益１億７８００万円（同３７００万円の赤字）と、大幅黒字浮上したことが好感されている。 海外販売は不振となったものの、住宅分野向けでは前期に発売したバーチカル（タテ型）ブラインドの新製品の販