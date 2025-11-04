11月の不法投棄防止強化月間にあわせて大分市は4日、パトロールを実施し、山に捨てられていた毛布などのごみを確認しました。 【写真を見る】不法投棄防止強化月間でパトロール山中で毛布や家電を回収大分 パトロールには、大分市や警察の関係者らおよそ70人が参加し、出発式では市環境部の山口大輔部長が「ごみを処理するための財政負担も増大していて、不法投棄の未然防止と早期対応に努めたい」と呼び