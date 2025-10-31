株式会社日本アクセスは、冷凍食品･アイスクリームの食べ放題イベント「チン!するレストラン in SAPPORO」の第一弾の予約受付を、2025年11月5日(水)12:00より公式サイトにて開始する。※イベント実施期間：2025年11月28日（金）〜12月15日（月）、完全事前予約制（会期を3期に分けて予約受付を行う）「チン!するレストラン」は、冷凍食品やアイスクリームの魅力を伝え、需要の創出と市場の活性化を目的とした日本アクセスが主催す