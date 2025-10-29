大分県竹田市で、農業高校の生徒と地元の保育園児が秋の味覚、サツマイモの収穫を体験しました。 【写真を見る】「みんなで焼き芋にして食べたい」高校生と園児が秋の味覚、サツマイモ収穫体験大分・竹田市 竹田市にある久住高原農業高校では、およそ500平方メートルの実習用の畑でサツマイモ「べにはるか」を栽培しています。29日、高校では地元の都野保育所の園児を招いて、収穫体験を行いました。 参加した高校3年