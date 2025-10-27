従業員の女性が売春することを知りながら場所を提供したとして、大分県別府市内のソープランドの経営者ら5人が27日までに逮捕されました。 【画像をみる】摘発された大分・別府市のソープランド店 売春防止法違反の疑いで逮捕されたのは、大分市羽田の会社役員、中川慎太郎容疑者（41）と大分市片島の会社員、阿南慎哉容疑者（48）ら5人です。 警察によりますと、5人は26日午前、別府市楠町にあるソープラン