なぜか、実年齢より老けて見られてしまう―そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。テロメア神話は間違いだった「テロメアを長くすれば若返る」―そんな言葉を一度は聞いたことはないだろうか。馴染みのない人のために、簡単に説明しよう。身体をつくる細胞の核には、DNA遺伝子）が折りたたまれた染色体がある。その端の部分がテロメアだ。細胞が分裂するたびに、テロメアは短くなっていく