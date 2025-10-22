芋の女神・鈴木絢子さんのおすすめするさつまいもスイーツを紹介。ほっくほくのさつまいも！ 今年のおすすめは？甘くてほくほく、焼き芋の恋しい季節がやってきました！ 今回は、さつまいも美容家としても活躍する鈴木絢子さんが、ヘルシーで毎日でも食べたいさつまいもスイーツを教えてくれました。1. 超蜜やきいも pukupuku 下赤塚店（東京・下赤塚）「超蜜やきいも」大700円、中600円、小500円 出典：もょもすけさん