齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第3話が21日に放送され、レイコ（齊藤）が過激な復讐を遂行すると、ネット上には「先週のタイタニックごっこどころのレベルじゃない」「復讐の温度差がすごい」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ママ友グループのボスを演じ