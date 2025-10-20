スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とコラボしたクリスマスイベント「SNOOPY CHRISTMAS 『BIG GIFT』」が、11月8日（土）〜12月25日（木）の期間、東京・町田市にあるアウトレット複合商業施設“南町田グランベリーパーク”で開催される。【写真】スヌーピーがお出迎え！華やかなイルミネーションを実施■“BIG GIFT”がテーマ今回開催される「SNOOPY CHRISTMAS 『BIG GIFT』」は、“BIG GIFT”をテーマに、スヌーピーと仲間