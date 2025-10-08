長年、ポルトガル代表として活躍してきたクリスティアーノ・ロナウドは、今年で40歳になった。2018年から2021年までは、イタリアが誇る名門であるユヴェントスでプレーした。当時ユヴェントスでCEOだったジュゼッペ・マロッタの発言が話題になっている。68歳のマロッタは辣腕で知られ、現在はインテルの会長を務めている人物。『La Gazzetta dello Sport』などによれば、マロッタは、ある書籍の発表会に特別ゲストとして出席した際