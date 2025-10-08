日本語をスムーズに英語に変換するにはどうすればいいか。語学コーチのタカサカモトさんは「すべてを正確に英訳しようとすると、言葉が出てこず詰まってしまう。そういう場面で有効なのが、日本語の時点で簡単な文章にしてしまうことだ。語彙が足りなくても機転を効かせれば言いたいことは伝えられる」という――。※本稿は、タカサカモト『日本育ちが世界で戦うためのアスリート流英語習得術』（大和書房）の一部を再編集したもの