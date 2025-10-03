あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座金運や仕事運が活発に動く日。ふとした出来事の中に、思わぬチャンスが隠れている可能性があります。これだと思ったら、迷わず動いてみてください。小さな行動が、大きな成果に結びつく可能性も。いつもより一歩だけ大胆な決断が吉を呼びます。★第2位……双子座これ