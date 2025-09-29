大人気アニメ『葬送のフリーレン』の放送2周年を記念して、ABEMAにて第1期の中から、物語の序章となる【旅立ち編】の無料一挙放送が10月3日（金）、4日（土）に決定した。＞＞＞【旅立ち編】の場面カットをチェック！（写真5点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に