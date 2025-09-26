信州まつもと空港と沖縄の那覇空港を結ぶチャーター便が今年の12月に12便が運航することになりました。これはFDA＝フジドリームエアラインズが「プログラムチャーター便」として期間限定で計画的に運航するものです。期間は12月10日から25日までの間の7日間で沖縄から7便松本からは5便が運航されます。これまでも旅行会社がツアーのために企画したチャーター便は運航されていまし