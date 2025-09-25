先日、Metaは片眼ディスプレイを搭載したスマートグラス「Meta Ray-Ban Display」をイベントで発表しました。しかし、同社は両眼にディスプレイを備えた新モデルを開発中と報じられています。 ↑次は両眼ディスプレイ（画像提供／Meta）。 米ブルームバーグのMark Gurman記者によると、この両眼ディスプレイモデルは2027年に発売予定で、まだAR（拡張現実）には対応しないものの、かなり高額になる見込みとのこと。 ちな