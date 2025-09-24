台湾メディアの聯合新聞網によると、日本のセブンイレブンの塩むすびを食べてみたという台湾人の投稿に、他のネットユーザーが反応を示した。記事はまず、「日本のコンビニエンスストアの『お手頃グルメ』は各地の旅行者に愛されてきた」と記し、台湾のあるネットユーザーが最近、SNS・Threads（スレッズ）で「塩むすびを買う人はどんな状況で買うのだろう」と質問したことを紹介した。投稿者は好奇心からセブンイレブンで塩むすび