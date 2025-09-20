経済学者の高橋洋一氏が２０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。番組では自民党総裁選を特集した。番組では１９日に政策発表会見を行った高市早苗氏が消費税減税を主要政策に入れなかったと伝えた。レギュラーの京大大学院教授の藤井聡氏も、高橋氏も会見後の高市氏に連絡を入れていたことを明かした。藤井氏によると、高市氏からは、食品の消費税減税はやりたいが、実現するためにまずはガソ