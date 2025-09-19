世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”のトップ・韓鶴子総裁の疑惑をめぐり、韓国の特別検察官が逮捕状を請求したことがわかりました。教団から被害を訴える男性は「このときを待ちわびていた」と話しています。「来るべきときが来たと。絶対に、いつか来ると。僕は、ずっと待ってましたからね」このときを待ちわびていたと話すのは、元妻が世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”信者の橋田達夫さんです。橋田達夫さん