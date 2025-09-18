中国・青海省海西モンゴル族チベット族自治州ウラン県にあるチャカ（茶卡）塩湖近くで、観光客が路肩の塩を袋に詰めて持ち帰る様子が目撃され、物議を醸している。現場で撮影された映像には、数人の観光客がしゃがみ込み、チャカ塩湖周辺の道路上に敷かれた塩を集めてビニール袋に詰め、持ち帰る様子が映っていた。現地当局によると、チャカ塩湖周辺の道は景観を良くするために塩湖から採掘した塩を敷いている。塩湖周辺の塩