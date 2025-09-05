2025年8月31日、 香港メディアの香港01は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が、童話を超えた新世代の「国民的アニメ」になりつつあると紹介した。記事はまず、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来が大ヒットを記録し、日本アニメが再び世界を席巻している。5年前、同シリーズの無限列車編が日本映画史の記録を塗り替え、『千と千尋の神隠し』を抑えて首位となったが、無限城編もまた人気作として、すで