「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ魔法魔術学校の“新学期”が始まる「9月1日」は、世界中の「ハリー・ポッター」ファンが、オンラインで交流し、熱狂的に盛り上がる『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれる日。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも、ゲストとともにこの特別な記念日をお祝いするべく、さまざまな特別イベントが開催されます☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・