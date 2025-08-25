チーム最初の131試合時点での本塁打数で2位に3本差【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。9回の第5打席で松井裕樹投手から45号を放った。ナ・リーグ本塁打王のトップに並んだ一発。140年以上の歴史を誇るドジャース史をも塗り替えた。9回1死走者なしで迎えた第5打席、松井の94.1マイル（約151.4キロ）