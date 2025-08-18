TVアニメ『神椿市建設中。』第7話「現象 -Phenomenon-」の先行カットとあらすじが公開された。 参考：『CITY THE ANIMATION』はなぜ“平面的”に描かれるのか撮影処理をめぐる京アニの新機軸 本作は、仮想都市「神椿市」を舞台とした物語をはじめ、KAMITSUBAKISTUDIO所属アーティストたちの持つ世界観と連動したオリジナルIPプロジェクト「神椿市建設中。」のTVアニメ。メインキャラクターの声優をKAMITSUBAKI