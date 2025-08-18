TVアニメ『神椿市建設中。』第7話「現象 -Phenomenon-」の先行カットとあらすじが公開された。

参考：『CITY THE ANIMATION』はなぜ“平面的”に描かれるのか 撮影処理をめぐる京アニの新機軸

本作は、仮想都市「神椿市」を舞台とした物語をはじめ、KAMITSUBAKISTUDIO所属アーティストたちの持つ世界観と連動したオリジナルIPプロジェクト「神椿市建設中。」のTVアニメ。メインキャラクターの声優をKAMITSUBAKISTUDIO所属のバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーが担当。プロジェクト初のアニメ化の劇場先行版『神椿市建設中。魔女の娘-Witchling-』の全国公開を経て、7月よりTBS系にて放送されている。

ファミリアたちはフェノメノンで巻き戻らず、繰り返される神椿市をすべて見てきた、ということを知らされる魔女の娘たち。彼らから伝えられたのは「まくすうぇるが起こす二度目のブラックアウトは必ず7月31日に起きていた」という事実だった。

公開された場面写真では、森先化歩あねもすらの姿をはじめ、らぷらす、谷置狸眼の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）