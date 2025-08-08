BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（コルティス）が、10日午前0時から24時間にわたって、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルでプレミア公開を行う。【写真】BIGHIT MUSICの新ボーイグループ・CORTISのコンテンツCORTISは、時間帯ごとに新しいコンテンツを公開。10日を“CORTIS尽くし”にする。デビュー活動に関するヒントのほか、メンバーたちが視聴者