ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのる食堂アミュプラザくまもと店」で６月１日（月）～６月７日（日）の間、「ＪＡかみましきフェア」を開催します。 ＪＡかみましきは熊本県のほぼ中央に位置する上益城郡を管轄とし、平坦地域から中山間地まで広がる管内は豊かな森林資源や水源にも恵まれトマト、スイカ、イチゴ、ニラ、ピーマンなどが特産品です。 フェアでは、旬を迎えた上益城産のスイートコーン「ゴールドラッシュ」、ミニトマト、金色羅皇(こんじきらおう)などのスイカ、新茶・矢部茶の４品目を使用した限定メニューを提供します。また、フェアメニューをご注文いただいたお客様先着100名様にくまモンのステッカーを配布します。 当フェアで使用する熊本県産食材は、全農が運営する通販サイト「you+youくまもと 農畜産物市場」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/ckumamoto） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年６月１日（月）～６月７日（日） ２．実施店舗：みのる食堂 アミュプラザくまもと店 （熊本市西区春日三丁１５番２６号アミュプラザくまもと６階） （詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/kumamoto/をご覧ください）