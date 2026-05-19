【入会率100％感謝記念】元CAがオーナーの日本初「意思決定トレーニング」特化型麻雀スクール『MAZEL(マゼル)』大好評につき入会金無料延長＆レッスン1回無料チケット進呈！

ESPconsulting株式会社

ESPconsulting株式会社（東京都立川市、代表：志岐亜希子）が2026年5月7日にオープンした、日本初の意思決定トレーニング施設『MAZEL（マゼル）麻雀スクール』は、開校からわずか1週間で50名の体験予約・来校を記録し、体験者の入会率100%を達成いたしました。

この大きな反響と「学びの場」としての高いニーズを受け、当初5月末までを予定していた「入会金無料キャンペーン」を6月30日まで延長。

さらに新たな特典として、既存会員様も対象となる、月額会員申込者を対象とした「レッスン1回無料チケット進呈」キャンペーンを本日5月19日（火）より実施いたします。

体験レッスンを受けた方がその場で入会することで、入会金が無料となり、麻雀を通じてビジネスや日常に役立つ意思決定スキルを学ぶことが可能です。多世代に受け入れられる環境で、厳選された講師陣からのサポートが受けられます。

■ 開校1週間で「入会率100%」を達成！私たちが驚いた、確かな「知的需要」の背景

5月7日のグランドオープン以来、40代～60代のビジネスパーソンやアクティブシニアを中心に、お一人様での申し込みはもちろん、ご家族揃っての体験など、予想を大きく上回る反響をいただいております。

中には遠方からわざわざ足を運んでくださる方も多く、体験に来られたすべてのお客様がその場で入会を決意されるという、驚異の「入会率100%」を記録いたしました。

代表の志岐（元CA・パイロット・税理士）をはじめとする運営陣も、この結果に驚きつつも、「麻雀を単なる娯楽や賭け事ではなく、ビジネスや日常に活きる論理的思考力、リスク管理能力、品格を養う『頭脳スポーツ（知的習慣）』として体験したい」という社会的なニーズの強さを確信しております。

「なんとなくの一打」を「根拠ある選択」へ変える独自のMAZEL式メソッドと、厳しい基準をクリアした高い指導能力を持つ安心の講師陣によるクリーンで上質な環境が、今、多くの世代に受け入れられています。

■ 感謝を込めて！キャンペーン延長＆「月額入会で1回無料」の新特典スタート！

この圧倒的な反響に感謝を込め、新規のお客様だけでなく、すでに『MAZEL』の仲間となってくださっている既存会員の皆様にも喜んでいただけるよう、お得なキャンペーンを刷新・継続いたします。

【大好評につき継続！新規体験当日入会特典】

★特典内容

体験レッスン（2時間1,000円）の当日に入会（単発会員または月額会員）された方は、通常5,500円（税込）の入会金が無料となります。

【5/19スタート！月額会員申込特典（新規・既存どちらも対象！）】

★特典内容

期間中に月額会員に申し込まれた方全員には、レッスン1回無料チケットがプレゼントされます。

★対象者

対象者は、体験当日に月額会員へ申し込みをされた新規入会者様と、既存会員で月額会員プランへ切り替えをされた方です。

★対象期間

2026年5月19日（火）～ 6月30日（火）まで

「興味はあるけれど一歩が踏み出せなかった」という初心者の方はもちろん、「都度払いで通っていたけれど、もっと本格的に腰を据えて意思決定スキルを磨きたい」という既存会員様にとっても、お得に学びを深められる絶好の機会です。

■ MAZEL麻雀スクールが選ばれる理由

授業がおわって・・・「たのしかったぁ★」★多世代に広がる麻雀の魅力

『MAZEL』は、40代～60代を中心に、多くの方々に支持されています。体験者の中には、遠方からわざわざ足を運ぶ方、親子、兄弟姉妹、お友達同士など、麻雀を通じて意思決定スキルを磨きたいと考える方々にとって、非常に魅力的な学びの場となっています。行動経済学や認知科学の視点を取り入れたトレーニングを通じて、参加者は不確実な状況下での最善の選択を繰り返す思考法を身につけることができます。

★安心して学べる環境

『MAZEL』では、「賭けない・吸わない・飲まない」のMリーグルールに準拠し、全自動卓を完備した手ぶらで通える上質な空間を提供しています。最高位戦日本プロ麻雀協会に所属するプロや、高い指導能力を持つ講師陣が在籍し、初心者から上級者まで、マナーや礼儀を含めて優しくサポートします。アプリを使った簡単な予約が可能で、一人でも安心して訪れることができるアットホームな多世代交流の場となっています。

★高い指導能力を持つ安心の講師陣による丁寧なレッスン

最高位戦日本プロ麻雀協会所属のプロをはじめ、厳選された高い指導能力を持つ講師陣が在籍。

初心者から上級者まで、マナーや礼儀（品格）も含めて優しくサポートするため、どなたでも安心して学んでいただけます。一度も牌を触ったことがない方、興味はあるけれど一歩踏み出す勇気がない方、もっと上手になりたい方など様々な思いを持った方々も気軽に楽しめる場所となっています。

★未来に向けた新たな文化創造

『MAZEL』は「意思決定の楽しさを、すべての人に」をミッションに掲げ、麻雀を「誇れる知的スポーツ」として普及させる新たな文化創造を目指しています。今後も、麻雀を通じて多くの人々に学びの機会を提供し、社会に貢献していくことが期待されています。

講義の様子実践トレーニング中に質問する生徒さん

【本件に関するお問い合わせ先】

・店舗名： MAZEL（マゼル）麻雀スクール

・運営会社： ESPconsulting株式会社

・代表者： 代表取締役 志岐 亜希子（しき あきこ）

・所在地： 〒190-0022 東京都立川市錦町1-8-14 鈴木ビル401

・電話番号： 042-506-1222（営業時間：10:00～21:30 / 定休日：日曜・祝日）

・メールアドレス： info@mazel-tokyo.com

・公式HP： https://mazel-tokyo.com/

キャンペーン第２弾実施中！

【メディア関係者の皆様へ】

「元CA・税理士・パイロット」という代表への個別インタビューや、実際の授業風景の取材も

随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

※「日本初」は全国麻雀業組合総連合会調べによる

※「入会率100％」「体験50名突破」は、5/7～5/14当社調べによる