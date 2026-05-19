バイク用インカムプレミアムブランド「Cardo」ヘルメット一体型、4X-S を発売
Cardo Systems Ltd.,
- ホームページ : https://cardosystems.com/ja-jp
- X ： @CardoJapan(https://x.com/CardoJapan)
- Instagram ： @cardo_japan(https://www.instagram.com/cardo_japan/)
- YouTube ： @cardojapan8906(https://www.youtube.com/@cardojapan8906)
https://prtimes.jp/a/?f=d154862-6-3ace3387807e1286b01279d7a3b63578.pdf
バイク用インカムのカテゴリーにおいて、高性能・高品質な製品を展開するCardo Systems(本社：イスラエル テルアビブ) は、SHOEIのGT-Air3、NEOTEC3、JCruise3に一体化して装着できる4X-S（税込 46,800 円）を、5月22 日(金)から発売を開始します。
また、同シリーズの上位機種となるPACKTALK-S（税込 63,800 円）もTELEC認証を取得次第発売いたします。
製品概要
Cardoについて
Cardo Systems は、イスラエルのテルアビブに本社を置くテクノロジードリブンの企業です。圧倒的な技術力とライダー目線に基づいた製品開発により、ハイスペックかつユーザーフレンドリーな製品を販売しています。2003年の創業以来、業界のパイオニアとして数多くの革新的な製品を発表し、現在は世界 100以上の国で年間 100万台以上を販売。安全で高品質なコミュニケーションツールを通じ、オートバイライダーやアドベンチャーのファンを支援しています。
＜Cardo Japan公式＞
- ホームページ : https://cardosystems.com/ja-jp
- X ： @CardoJapan(https://x.com/CardoJapan)
- Instagram ： @cardo_japan(https://www.instagram.com/cardo_japan/)
- YouTube ： @cardojapan8906(https://www.youtube.com/@cardojapan8906)
■ 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先
Cardo広報事務局（株式会社エーディープロジェクト）
担当： 檜垣 / 木村
E-mail: cardo@adproject.co.jp
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