【ルイ・ヴィトン】ニールス・シュナイダー、第79回カンヌ国際映画祭で着用したカスタムメイドウェアのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ニールス・シュナイダーが、第79回カンヌ国際映画祭「L'INCONNUE(原題)」のプレミアにメゾンのカスタムメイドウェアを着用し出席しました。

ニールス・シュナイダーは、ネイビーブルーのダブルブレストスーツと同素材のトラウザーズ、ホワイトのコットンポプリンシャツ、ブラックのシルクタイ、ブラックのパテントレザー「LV ジャズ ダービー」を着用しました。

100%ウール製のネイビージャケットは、共布のラペルと同系色の生地で作られた洗練された玉縁ポケットが特徴で、さりげないディテールを加えています。また、クリエイティブ・ディレクターの初期コレクションからのシグネチャー要素であるパールボタンが飾られています。

同系色のネイビーのストレートカットトラウザーズとホワイトのポプリンシャツを合わせ、スタイルが完成します。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。