【日本初】韓国語のK Village、韓国発のK-POPトレカ専門ショップ「POCA SPOT by Killage」を渋谷にオープン！K Village生徒以外の方も購入可能！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、韓国で展開されているランダムフォトカードを楽しめるK-POPトレカ専門ショップ「POCA SPOT」を、日本で初めて展開いたします。5月20日より、K Village 韓国語 渋谷駅前校にて開始予定です。

POCA SPOT by Killageは、K Villageの生徒に限らず、どなたでもご利用いただけます。韓国に行かなくても、渋谷でPOCA SPOTのランダムフォトカードを購入できる場として、K-POPファンの皆さまに新たな楽しみ方を提供してまいります。

本取り組みでは、トレカを購入する楽しさそのものに着目し、ランダム性によるワクワク感や、これまで出会えなかったレアカード、未所持のトレカに出会える機会の提供を目指しK Villageは今後も、韓国語学習にとどまらず、韓国文化をより身近に楽しめる機会を広げてまいります。

K Village生徒以外も購入可能な韓国発のK-POPトレカ専門ショップ「POCA SPOT by K Village」

POCA SPOTとは？

K Village 韓国語 渋谷駅前校に「POCA SPOT by K Village」をスタート

「POCA SPOT」は、韓国で展開されている、ランダムフォトカードを楽しめる大人気のK-POPトレカ専門ショップです。



POCA SPOTでは、こうしたランダム性を活かしながらトレカを購入できる仕組みを提供しており、レアカードや未所持のトレカに出会える可能性も含め、購入そのものを楽しめる体験を提供します。

トレカを「集める楽しさ」だけでなく、「引く楽しさ」や「新しいカードに出会う楽しみ」も味わえる場として、K-POPファンに向けた新しい体験価値を提案しています。

POCA SPOT by K Villageについて

「POCA SPOT」は、韓国で展開されている、ランダムフォトカードを楽しめるK-POPトレカ専門ショップ



「POCA SPOT」は、韓国で展開されている、ランダムフォトカードを楽しめるK-POPトレカ専門ショップです。 POCA SPOTは、韓国の代表的なK-POPエリアである弘大（ホンデ）や明洞（ミョンドン）にて、K-POPファンの訪問スポットとして人気を集めています。今回オープンする渋谷駅前店は、日本初出店となります。

K-POPアイドルのフォトカード（通称：トレカ）は、アルバム購入時などにランダムで手に入ることが多く、ファンにとって高いコレクション性を持つアイテムです。そのため、「どのカードが出るかわからない楽しさ」や「まだ持っていないカードに出会える期待感」も、トレカの魅力の一つとなっています。

POCA SPOTでは、ラッキードロー（Lucky Draw）専用自販機を通じてトレカを購入できる仕組みを提供しており、オフライン店舗ならではの “その場で引く楽しさ”を体験いただけます。

また、POCAMARKETで検証されたデータをもとに、ファンから人気の高いフォトカードを選定しています。取り扱う商品は、徹底した真贋判定（検品）をクリアした公式品（正規品）のみを提供しており、すべて厳格な検品プロセスを経て供給されています。

独自の鑑定ノウハウを活かすことで、安心してトレカ購入を楽しめる環境を整えており、レアカードや未所持のトレカに出会える可能性も含め、トレカを“集める楽しさ”だけでなく、“引く楽しさ”や“新しいカードに出会う楽しみ”も味わえる場として、K-POPファンに向けた新しい体験価値を提案しています。

K VillageがPOCA SPOTを始める背景

「POCA SPOT by K Village」は現地の配色をしっかりと再現

1．韓国文化を「学ぶ」だけでなく、「楽しむ」機会を広げるため



K Villageではこれまで、韓国語学習や韓国留学、韓国美容、韓国情報メディアを通じて韓国文化に触れる機会を提供してきました。その中で、K-POPや韓国ドラマをきっかけに韓国語学習を始める方が多いことを実感しています。



こうした背景から、韓国語学習にとどまらず、韓国文化をより気軽に楽しめる機会を提供したいと考え、今回の展開に至りました。

2．トレカ購入そのものを楽しめる場を提供するため



日本国内では、トレカを購入する楽しさをリアルな場で体験できる機会は、まだ多くありません。



そこでK Villageでは、韓国で展開されているランダムフォトカードショップ「POCA SPOT」を日本で初めて導入し、「引く楽しさ」や、まだ持っていないカード、新しいカードに出会えるワクワク感を楽しめる場を提供します。

今後のPOCA SPOT by K Villageの展望

POCA SPOT by K Villageでは、大型ミラーを用意。韓国らしいフォト体験も楽しめます。



今後は、POCA SPOTをより多くの方に楽しんでいただけるよう、展開エリアの拡大を進めていく予定です。



韓国で話題となっているランダムフォトカードならではの「引く楽しさ」や、新しいカードに出会えるワクワク感を、日本国内でも気軽に体験できる場を目指してまいります。K Villageは今後も、韓国語学習にとどまらず、韓国文化を楽しめる機会を提供してまいります。

POCA SPOT by K Village 概要

名称：POCA SPOT by K Village （K Village 韓国語 渋谷駅前校内）

住所： 東京都渋谷区道玄坂1-9-4 ODAビルディング 5階

営業時間：月～金 10:00～21:00 土日 10:00～20:00

アクセス：JR 渋谷駅 西口より徒歩2分／京王井の頭線 渋谷駅より徒歩2分／東京メトロ銀座線 渋谷駅より徒歩2分

定休日： 祝祭日、年末年始

URL：https://www.instagram.com/pocaspotbykvillage_official/

K Village 韓国語について

K Village 韓国語とは

K Village 韓国語は、日本全国に31校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 町田校 https://kvillage.jp/school/machida/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 柏駅前校 https://kvillage.jp/school/kashiwa/

・K Village 韓国語 船橋校 https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 千葉駅前校 https://kvillage.jp/school/chiba-ekimae/

・K Village 韓国語 大宮校（埼玉県） https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前校 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 金山校 https://kvillage.jp/school/kanayama/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 心斎橋校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web」（https://kasioda.com/）

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）」運営（https://moduly.kvillage.jp/）

App Store（https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769）

Google Play（https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)）

・月額制サブスクサービス「K Village プライム」の運営（https://moduly.kvillage.jp/prime/）

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon」（https://meon-premier.gangnamdoll.jp/）

・ボイストレーニングスクール「ナユタス」の運営（https://nayutas.net/）

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates」

・有料職業紹介