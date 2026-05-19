リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校にてosoraの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府箕面市のダンススタジオにて新クラス（担当：osora）を4月4日からスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/minohsenbahandaime-newclass-osora/
講師
osora
担当レッスン（毎週土曜）
■ 3スタジオ
10:00-11:15 HIPHOP入門／キッズ
■ 1スタジオ
11:30-12:45 HIPHOP初級／キッズ＆一般
■講師プロフィール
・角松敏生 バックダンサー (2022)
・音楽の日 EXILE サポートダンサー(2022)
・オリジナルダンスワークショップ｢EXILE TETSUYA with EXPG｣サポートダンサー(2023)
・EXILE ATSUSHI ｢フォトグラフ｣MV (2023)
・BATTLE OF TOKYO CODE OF jr.EXILE サポートダンサー(2023)
・OSAKA DREAM LIVE 2023 autumn (LIL LEAGUE) サポートダンサー(2023)
・2024 MAMA AWARDS ZEROBASEONE バックダンサー(2024)
・CRAYON WORLD 8BE ONEMAN LIVE バックダンサー(2025)
■レッスン内容紹介
ストレッチ→筋トレ→リズム→アイソレ→振付の順番で進めていきます！
振付では一人一人の個性を大事にして教えて行きます！
皆でスキルアップしながら楽しくレッスンして行きましょう♪♪♪
初心者の方でも大歓迎なのでぜひ僕のレッスンに来てみてください！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校
所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
最寄駅：最寄駅 「千里中央駅」から徒歩10分
千里中央駅から「阪急豊中行/津雲台七丁目行」乗車、「新船場南橋」下車すぐ。
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/minohandaimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345680/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンしました。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/minohsenbahandaime-newclass-osora/
講師
osora
担当レッスン（毎週土曜）
■ 3スタジオ
10:00-11:15 HIPHOP入門／キッズ
■ 1スタジオ
11:30-12:45 HIPHOP初級／キッズ＆一般
■講師プロフィール
・角松敏生 バックダンサー (2022)
・音楽の日 EXILE サポートダンサー(2022)
・オリジナルダンスワークショップ｢EXILE TETSUYA with EXPG｣サポートダンサー(2023)
・EXILE ATSUSHI ｢フォトグラフ｣MV (2023)
・BATTLE OF TOKYO CODE OF jr.EXILE サポートダンサー(2023)
・OSAKA DREAM LIVE 2023 autumn (LIL LEAGUE) サポートダンサー(2023)
・2024 MAMA AWARDS ZEROBASEONE バックダンサー(2024)
・CRAYON WORLD 8BE ONEMAN LIVE バックダンサー(2025)
■レッスン内容紹介
ストレッチ→筋トレ→リズム→アイソレ→振付の順番で進めていきます！
振付では一人一人の個性を大事にして教えて行きます！
皆でスキルアップしながら楽しくレッスンして行きましょう♪♪♪
初心者の方でも大歓迎なのでぜひ僕のレッスンに来てみてください！
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校
所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
最寄駅：最寄駅 「千里中央駅」から徒歩10分
千里中央駅から「阪急豊中行/津雲台七丁目行」乗車、「新船場南橋」下車すぐ。
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/minohandaimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345680/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンしました。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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