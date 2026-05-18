“おにぎりには「綾鷹」”の日常体験を進化 「あや茶丸」パッケージの「綾鷹」に合うイオン限定おにぎり全5種 全国のイオン・イオンスタイル直営売場※1で5月20日（水）より発売

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、まるで“淹れたて一杯目”のような味わいの緑茶ブランド「綾鷹」において、日本のソウルフードである「おにぎり」とお茶の食べ合わせをより気軽に体験していただく取り組みを強化しています。

その取り組みの一環として、イオンリテール株式会社および一般社団法人おにぎり協会の協力により、「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが誕生します。2026年5月20日（水）から期間限定で、イオンリテールの約380店舗において、「綾鷹」の味わいにぴったりなおにぎり全5種を4週間限定で発売します。販売期間中には、イオンお買物アプリ会員限定で「綾鷹」の無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施します。

また5月18日（月）からは、全国5都市（福岡・大阪・愛知・東京・北海道）を順次巡る「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーを出店するなど、おにぎりと「綾鷹」を楽しめる各種プロモーションを展開します。

※1本州(東北地区を除く)・四国のイオン・イオンスタイル直営売場

「綾鷹」に合う限定おにぎり全5種が登場！

今回、「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」と機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」5製品の味わいにそれぞれぴったりな全5種のおにぎりが登場しました。「綾鷹」とおにぎりの相性の良さを伝えるオリジナルキャラクター「あや茶丸」を配したパッケージで、見た目にも楽しく、色とりどりの具材を使用した味わいで取り揃えました。

また、イオン限定おにぎりの販売期間中、イオンお買物アプリで「綾鷹」とおにぎりの相性を日常のお買い物シーンで体験いただく取り組みの一環としてキャンペーンを実施します。

【キャンペーン実施概要】

実施期間：

購入対象期間 2026年5月20日（水）～6月14日（日）

応募期間 2026年5月21日（木）～6月17日（水）

参加方法・条件：

・対象期間中に「綾鷹」製品 税抜500円以上と対象のおにぎり 税抜500円以上をそれぞれ購入した方

※参加にはイオンお買物アプリのダウンロードが必要です。

https://app2.aeonappli.com/campaign/

特典内容：「綾鷹」 650ml PET 1本 無料クーポン

※利用期間：2026年7月7日（火）～7月13日（月）

※最大2口応募可能

※レシート合算可能

※購入金額はお会計の翌日以降に反映いたします

※詳しくはアプリ内キャンペーンタブをご覧ください

※ギフト・予約・Webでの融入商品は対象外です

「おにぎり食堂 綾鷹屋」がキッチンカーになって5月18日（月）より全国5都市に出店！

「綾鷹」とおにぎりを楽しんでいただくキャンペーンを5月18日（月）より追加開催します。日常のランチシーンでおにぎりと「綾鷹」の相性の良さを提案する「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーも全国巡業をスタートします。

詳細は、「綾鷹」のキャンペーンサイトをご覧ください。

https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/ayatakaya_store

「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカー実施概要

・「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠福岡

開店期間：2026年5月18日（月）～2026年5月22日（金）

営業時間：11:00～15:00

所在地：博多イーストテラス 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-33

・「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠大阪

開店期間：2026年5月25日（月）～5月29日（金）

営業時間：11:00～15:00

所在地：ガスビルモータープール 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号

・「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠愛知

開店期間：2026年6月1日（月）～6月5日（金）

営業時間：11:30～15:00

所在地：名古屋シミズ富国生命ビル - 西側 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目16

・「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠東京

開店期間：2026年6月8日（月）～6月12日（金）

営業時間：11:00～17:00

所在地：国際フォーラム 地上広場 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

・「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー＠北海道

開店期間：2026年6月22日（月）～6月26日（金）

営業時間：11:00～17:00

所在地：さっぽろ創世スクエア 南東辻広場 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地

※おにぎり購入につき、「綾鷹」を1人1本配布します。

※おにぎりがなくなった場合、当日の営業は終了となります。

※本イベントは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

今後の最新情報は「綾鷹」公式XやInstagram、「綾鷹」ブランドサイトをご参照ください。

「綾鷹」公式X：https://x.com/ayatakaJP

「綾鷹」公式Instagram：https://www.instagram.com/ayatakajp/

「綾鷹」ブランドサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka/campaign/ayatakaya_store

「綾鷹」ブランドについて

2007年10月に誕生した「綾鷹」は、創業450年の歴史を 誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」の協力のもと開発された、急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す緑茶ブランドです。

「綾鷹」の味わいは、１.上林春松本店の伝統の技である“合組（ごうぐみ）”茶葉を組み合わせる技術、 ２.「綾鷹」独自のにごりの製法、３.原材料として使用する茶葉の味わいと品質を上林春松本店と コカ・コーラ社で最終確認する“茶葉認定式”という3つのこだわりによって実現されています。誕生以来、本格的な緑茶のおいしさで多くのみなさまから大変ご好評いただいております。

2024年には7年ぶりにリニューアルを行い、淹れたての一杯目の味わいの特長である“本格的なうまみと軽やかな後味”を実現しました。

「綾鷹」ブランドサイト：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/ayataka

「綾鷹」公式X：https://x.com/ayatakaJP

「綾鷹」公式Instagram：https://www.instagram.com/ayatakajp/