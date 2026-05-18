AI×SNS運用最適化プラットフォーム「MirAI-POST（ミライポスト）」正式リリース

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一般社団法人 健全AI教育協会


一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）（理事：伊東雄歩）が主催するMiraiLabプロジェクト第二弾リリースとして、2026年5月、新型国産SNS「Mirai-POST（ミライポスト）」（https://miraipage.net）を正式リリースいたしました。



MirAI-POST は MiraiLab プロダクトラインの「第1弾」です。 X・Instagram・note に向けて、投稿文・画像・記事を AI が生成し、 キーワード管理から予約／自動投稿、分析・ランキングまでを 一つの画面で完結させます。



「AIに発信を丸投げする」のではなく、「AIと構造で勝つ」ための 運用基盤として設計されています。


■概要

発表日：2026年5月18日


開発元：株式会社ウォーカー


共同開発：一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）


販売元：株式会社ACシステムコンサルティング


■ MirAI-POST の3つの特徴

【1】マルチプラットフォーム投稿生成

X：キーワード管理、AI投稿生成、画像生成、投稿方法の最適化Instagram：カルーセル投稿、AI画像生成、ビジュアルスタイルnote：SEOキーワード調査、AI記事生成、サムネイル生成


【2】予約・自動投稿と分析

予約投稿／自動投稿のスケジューリング分析・ランキング機能で運用を継続的に最適化トレンドニュースから投稿を生成する一気通貫フロー


【3】拡張性 ─ Chrome拡張 / 公開API / MCP / OEM

ブラウザから直接操作できる Chrome 拡張公開API・MCPサーバで外部ツール／AIエージェントと連携マルチテナント(OEM)で他社ブランドとしての提供にも対応


■ 開発者コメント（株式会社ウォーカー 代表取締役 伊東雄歩）

「SNS運用は"作業"になりがちです。だが本来は、何を発信し、何を 発信しないかを決める"判断"の積み重ねです。


MirAI-POST は、判断を奪うAIではなく、判断を助けるAIを目指して 作りました。生成から投稿、分析までを一つにまとめることで、人は "何を伝えるか"に集中できる。第2弾の miraipage とあわせて、人とAIが 対等に発信できる文明を設計していきます。」


■ サービス概要

サービス名：MirAI-POST（ミライポスト）


位置づけ　：MirAI-Lab プロダクト 第1弾


URL　　　：https://(https://miraipost.jp/)miraipost.jp/(https://miraipost.jp/)


リリース日：2026年1月15日


対応端末　：Web（PC / スマートフォン）


対応PF 　：X / note（miraipage） / Instagram


主要技術　：Next.js 16 / Supabase / Anthropic Claude / Stripe / Playwright


提供主体　：株式会社ウォーカー



■ 各組織について

【開発元】株式会社ウォーカー 代表取締役CEO 伊東雄歩。SaaS・AIシステムの企画・開発・運営。 12年にわたる大規模システム構築の実績を持つ。


【共同開発】一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA） 理事 伊東雄歩。AI時代の倫理・教育・実装の三位一体を推進。


【販売元】株式会社ACシステムコンサルティング MirAI-POST の販売・導入支援を担う。


■ HAIIA について

名称　　：一般社団法人 HAIIA（健全AI教育協会）


所在地　：日本国内


設立目的：AI時代における倫理・教育・実装の三位一体の推進


代表理事：伊藤哲也（株式会社エーシーシステムコンサルティング代表取締役）


副理事 ：松元春秋（次世代AI教育株式会社　東京支社長）
理事　　：伊東雄歩（株式会社ウォーカー 代表取締役/ MiraiPage 創始者）


活動領域：AIガバナンス、AIリテラシー教育、開発者支援、メディア運営


公式サイト：https://haiia.org



HAIIA は「AIを設計し、制度に組み込み、人類の生存確率を高める」という思想のもと、教育プログラム・研究レポート・公開メディアを運営しています。MiraiPage は、その思想を最も具体的に表現したプロダクトです。


■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 HAIIA 広報窓口


お問い合わせフォーム：https://miraipage.net/yuho_ito（理事・伊東雄歩）


報道関係者専用窓口　：info@haiia.org