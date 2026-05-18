AI×SNS運用最適化プラットフォーム「MirAI-POST（ミライポスト）」正式リリース
一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）（理事：伊東雄歩）が主催するMiraiLabプロジェクト第二弾リリースとして、2026年5月、新型国産SNS「Mirai-POST（ミライポスト）」（https://miraipage.net）を正式リリースいたしました。
MirAI-POST は MiraiLab プロダクトラインの「第1弾」です。 X・Instagram・note に向けて、投稿文・画像・記事を AI が生成し、 キーワード管理から予約／自動投稿、分析・ランキングまでを 一つの画面で完結させます。
「AIに発信を丸投げする」のではなく、「AIと構造で勝つ」ための 運用基盤として設計されています。
■概要
発表日：2026年5月18日
開発元：株式会社ウォーカー
共同開発：一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）
販売元：株式会社ACシステムコンサルティング
■ MirAI-POST の3つの特徴【1】マルチプラットフォーム投稿生成
X：キーワード管理、AI投稿生成、画像生成、投稿方法の最適化Instagram：カルーセル投稿、AI画像生成、ビジュアルスタイルnote：SEOキーワード調査、AI記事生成、サムネイル生成
【2】予約・自動投稿と分析
予約投稿／自動投稿のスケジューリング分析・ランキング機能で運用を継続的に最適化トレンドニュースから投稿を生成する一気通貫フロー
【3】拡張性 ─ Chrome拡張 / 公開API / MCP / OEM
ブラウザから直接操作できる Chrome 拡張公開API・MCPサーバで外部ツール／AIエージェントと連携マルチテナント(OEM)で他社ブランドとしての提供にも対応
■ 開発者コメント（株式会社ウォーカー 代表取締役 伊東雄歩）
「SNS運用は"作業"になりがちです。だが本来は、何を発信し、何を 発信しないかを決める"判断"の積み重ねです。
MirAI-POST は、判断を奪うAIではなく、判断を助けるAIを目指して 作りました。生成から投稿、分析までを一つにまとめることで、人は "何を伝えるか"に集中できる。第2弾の miraipage とあわせて、人とAIが 対等に発信できる文明を設計していきます。」
■ サービス概要
サービス名：MirAI-POST（ミライポスト）
位置づけ ：MirAI-Lab プロダクト 第1弾
URL ：https://(https://miraipost.jp/)miraipost.jp/(https://miraipost.jp/)
リリース日：2026年1月15日
対応端末 ：Web（PC / スマートフォン）
対応PF ：X / note（miraipage） / Instagram
主要技術 ：Next.js 16 / Supabase / Anthropic Claude / Stripe / Playwright
提供主体 ：株式会社ウォーカー
■ 各組織について
【開発元】株式会社ウォーカー 代表取締役CEO 伊東雄歩。SaaS・AIシステムの企画・開発・運営。 12年にわたる大規模システム構築の実績を持つ。
【共同開発】一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA） 理事 伊東雄歩。AI時代の倫理・教育・実装の三位一体を推進。
【販売元】株式会社ACシステムコンサルティング MirAI-POST の販売・導入支援を担う。
■ HAIIA について
名称 ：一般社団法人 HAIIA（健全AI教育協会）
所在地 ：日本国内
設立目的：AI時代における倫理・教育・実装の三位一体の推進
代表理事：伊藤哲也（株式会社エーシーシステムコンサルティング代表取締役）
副理事 ：松元春秋（次世代AI教育株式会社 東京支社長）
理事 ：伊東雄歩（株式会社ウォーカー 代表取締役/ MiraiPage 創始者）
活動領域：AIガバナンス、AIリテラシー教育、開発者支援、メディア運営
公式サイト：https://haiia.org
HAIIA は「AIを設計し、制度に組み込み、人類の生存確率を高める」という思想のもと、教育プログラム・研究レポート・公開メディアを運営しています。MiraiPage は、その思想を最も具体的に表現したプロダクトです。
■ 本件に関するお問い合わせ
一般社団法人 HAIIA 広報窓口
お問い合わせフォーム：https://miraipage.net/yuho_ito（理事・伊東雄歩）
報道関係者専用窓口 ：info@haiia.org