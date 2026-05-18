AI×SNS運用最適化プラットフォーム「MirAI-POST（ミライポスト）」正式リリース

一般社団法人 健全AI教育協会

一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）（理事：伊東雄歩）が主催するMiraiLabプロジェクト第二弾リリースとして、2026年5月、新型国産SNS「Mirai-POST（ミライポスト）」（https://miraipage.net）を正式リリースいたしました。

MirAI-POST は MiraiLab プロダクトラインの「第1弾」です。 X・Instagram・note に向けて、投稿文・画像・記事を AI が生成し、 キーワード管理から予約／自動投稿、分析・ランキングまでを 一つの画面で完結させます。

「AIに発信を丸投げする」のではなく、「AIと構造で勝つ」ための 運用基盤として設計されています。

■概要

発表日：2026年5月18日

開発元：株式会社ウォーカー

共同開発：一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA）

販売元：株式会社ACシステムコンサルティング

■ MirAI-POST の3つの特徴

【1】マルチプラットフォーム投稿生成

X：キーワード管理、AI投稿生成、画像生成、投稿方法の最適化Instagram：カルーセル投稿、AI画像生成、ビジュアルスタイルnote：SEOキーワード調査、AI記事生成、サムネイル生成

【2】予約・自動投稿と分析

予約投稿／自動投稿のスケジューリング分析・ランキング機能で運用を継続的に最適化トレンドニュースから投稿を生成する一気通貫フロー

【3】拡張性 ─ Chrome拡張 / 公開API / MCP / OEM

ブラウザから直接操作できる Chrome 拡張公開API・MCPサーバで外部ツール／AIエージェントと連携マルチテナント(OEM)で他社ブランドとしての提供にも対応

■ 開発者コメント（株式会社ウォーカー 代表取締役 伊東雄歩）

「SNS運用は"作業"になりがちです。だが本来は、何を発信し、何を 発信しないかを決める"判断"の積み重ねです。

MirAI-POST は、判断を奪うAIではなく、判断を助けるAIを目指して 作りました。生成から投稿、分析までを一つにまとめることで、人は "何を伝えるか"に集中できる。第2弾の miraipage とあわせて、人とAIが 対等に発信できる文明を設計していきます。」

■ サービス概要

サービス名：MirAI-POST（ミライポスト）

位置づけ ：MirAI-Lab プロダクト 第1弾

URL ：https://(https://miraipost.jp/)miraipost.jp/(https://miraipost.jp/)

リリース日：2026年1月15日

対応端末 ：Web（PC / スマートフォン）

対応PF ：X / note（miraipage） / Instagram

主要技術 ：Next.js 16 / Supabase / Anthropic Claude / Stripe / Playwright

提供主体 ：株式会社ウォーカー

■ 各組織について

【開発元】株式会社ウォーカー 代表取締役CEO 伊東雄歩。SaaS・AIシステムの企画・開発・運営。 12年にわたる大規模システム構築の実績を持つ。

【共同開発】一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA） 理事 伊東雄歩。AI時代の倫理・教育・実装の三位一体を推進。

【販売元】株式会社ACシステムコンサルティング MirAI-POST の販売・導入支援を担う。

■ HAIIA について

名称 ：一般社団法人 HAIIA（健全AI教育協会）

所在地 ：日本国内

設立目的：AI時代における倫理・教育・実装の三位一体の推進

代表理事：伊藤哲也（株式会社エーシーシステムコンサルティング代表取締役）

副理事 ：松元春秋（次世代AI教育株式会社 東京支社長）

理事 ：伊東雄歩（株式会社ウォーカー 代表取締役/ MiraiPage 創始者）

活動領域：AIガバナンス、AIリテラシー教育、開発者支援、メディア運営

公式サイト：https://haiia.org

HAIIA は「AIを設計し、制度に組み込み、人類の生存確率を高める」という思想のもと、教育プログラム・研究レポート・公開メディアを運営しています。MiraiPage は、その思想を最も具体的に表現したプロダクトです。

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 HAIIA 広報窓口

お問い合わせフォーム：https://miraipage.net/yuho_ito（理事・伊東雄歩）

報道関係者専用窓口 ：info@haiia.org