【北広島駅で沖縄グルメを満喫！】沖縄県名護フェアを開催！

北広島市役所

北海道日本ハムファイターズのホームタウンである北広島市と、春季キャンプ地である沖縄県名護市との交流の一環として、北広島駅エルフィンパーク交流広場にて「沖縄県名護フェア」を実施します。

日時・場所

- 日時：2026年5月19日（火）10：00～15：00- 場所：北広島駅エルフィンパーク交流広場（北広島市中央6丁目209）※お車でお越しの方は、北広島市営駐車場ほか近隣の駐車場をご利用ください。※北海道日本ハムファイターズの試合日のため、駐車場が混み合うことが予想されます。公共交通機関での来場にご協力をお願いいたします。

ピックアップポイント

アグー豚の丸焼き＆北海道ジビエの食べ比べ！

沖縄県のブランド豚「アグー豚」の丸焼きを販売します。

北広島市にある北海道ジビエ工房ウッディクラブの「エゾシカサイコロステーキ」も販売しますので、北と南の食べ比べが楽しめます。

沖縄物産展

沖縄県産海ぶどう、サーターアンダギー、やんばる産アップルバナナ、ちんすこう、沖縄そば…、

「沖縄といえば！」な商品を販売します。

北広島市と名護市の交流

北広島市と名護市は、北海道日本ハムファイターズのホームタウンと春季キャンプ地という縁をきっかけに、かねてより観光における交流を行っています。

昨年は北広島での名護フェアをはじめ、名護での春季キャンプにおける北広島市PRブースの出展など、お互いの魅力を地域の方に感じていただけるような取り組みを実施しています。

豪華景品が当たるチャンス！

1,000円以上のお買い上げ＆LINE登録で、名護市内ホテル宿泊券やお食事券、体験アクティビティの利用券などが当たります。