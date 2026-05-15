小松市の話題の新スポット「ATAKA TERRACE」に、勧進帳の巻物をモチーフにした新モニュメント『鏡の勧進帳』が登場。日本海を映す体験型フォトスポットとして早くも大注目！

株式会社リナシェンテ「ATAKA TERRACE」の屋外エリアに新設したモニュメント「鏡の勧進帳」

株式会社リナシェンテ（本社：石川県金沢市、代表取締役：東海林 寿典）は、小松市の指定管理者として運営する文化観光施設「ATAKA TERRACE（安宅の関 こまつ勧進帳の里）」(https://www.instagram.com/ataka_terrace/)の屋外エリアに、新モニュメント「鏡の勧進帳」を設置いたしました。

「ATAKA TERRACE」は、石川県小松市の文化観光施設「安宅の関 こまつ勧進帳の里」をリニューアルし、2026年4月1日より新たな呼称として展開している施設です。歌舞伎「勧進帳」や能「安宅」の舞台として知られる安宅の関エリアにおいて、歴史・文化・景観・食をつなぐ交流拠点として、ランチやカフェ、テラスでの滞在、子ども連れでの来館、愛犬とのお出かけなど、幅広いシーンで利用されています。オープン以来、多くの方にご来場いただき、来場者数はすでに1万5,000人を突破しています。

このたび設置した「鏡の勧進帳」は、勧進帳の巻物をモチーフにした鏡面仕上げの体験型モニュメントです。立つ位置や撮影する角度によって、日本海や水平線、空、松林、施設の建物、訪れる人自身の姿が鏡面に映り込み、安宅ならではの景観を一枚の写真に収めることができます。

設置後は、来館者が写真撮影を楽しむスポットとしても反響があり、「ATAKA TERRACE」の新たな見どころの一つとして注目されています。

・日本海を望む屋外エリアに、勧進帳モチーフの新スポットが登場！

■安宅の風景と物語を映し込む体験型モニュメント

「鏡の勧進帳」は、ATAKA TERRACEの屋外エリアに設置された、歌舞伎「勧進帳」に登場する巻物をモチーフにした体験型モニュメントです。

表面には鏡面素材を用いており、見る位置や撮影する角度によって、周囲の景色が印象的に映り込みます。目の前に広がる日本海や水平線、空の色、安宅を象徴する松林、ATAKA TERRACEの建物、そして訪れる人自身の姿が鏡の中で重なり合い、この場所ならではの一枚を撮影できます。

設置場所は、海が美しく映り込む位置を考慮して選定しました。スマートフォンやカメラで鏡面を撮影すると、海を背景にした写真を残すことができ、家族や友人、カップルでの記念撮影にもおすすめです。

新モニュメント「鏡の勧進帳」

■海も空も、訪れる人も。撮るたびに表情が変わる一枚に

「鏡の勧進帳」の魅力は、撮る人の立ち位置や時間帯によって、まったく異なる景色を楽しめることです。

海を大きく映したり、松林や施設の建物を一緒に収めたり、人物を中心にして背景として日本海を映し込んだりと、撮影の仕方によってさまざまな表情が生まれます。

晴れた日には青空と日本海が爽やかに映り込み、雲が流れる日にはやわらかな空の表情が鏡面に重なります。夕暮れ時には、日本海に沈む夕日が映り込むこともあり、訪れる時間によって違う一枚を撮影できるのも特徴です。

ただ写真を撮るだけではなく、安宅の海辺で過ごした時間や、その日だけの空気感を記念に残せる注目のフォトスポットです。

日本海に沈む夕日を映し込む「鏡の勧進帳」。訪れる時間帯によって異なる安宅の景色を一枚に収めることができます

■裏面には、小松・安宅が大切に受け継いできた「勧進帳」の物語を

安宅の関は、歌舞伎「勧進帳」や能「安宅」の舞台として知られ、小松の歴史文化を象徴する場所として親しまれています。

歌舞伎「勧進帳」は、源義経一行が山伏に姿を変え、奥州へ向かう途中で安宅の関を越えようとする物語です。関守・富樫に疑われた弁慶は、白紙の巻物を本物の「勧進帳」であるかのように読み上げ、主君・義経を守ろうとします。弁慶の忠義、義経の悲運、富樫の情けが交差する場面は、小松・安宅の地に息づく文化として、今も大切に受け継がれています。

「鏡の勧進帳」の裏面には、歌舞伎「勧進帳」の世界観をたどる言葉が刻まれています。あわせて、安宅海岸から望む日の入りの位置についても紹介しており、勧進帳の世界に触れながら、季節によって表情を変える日本海の景色にも目を向けられるつくりです。

表面では、鏡面に映る現在の安宅の風景を。裏面では、小松・安宅に受け継がれてきた文化と、日本海の景観をより深く楽しむための視点を。訪れる方が景観と物語の両方に触れられる、この場所ならではのモニュメントです。

「鏡の勧進帳」の裏面には、歌舞伎「勧進帳」の世界観をたどる言葉が刻まれています

■企画・デザインは横山 真紀氏、設計・製作はダイエー株式会社、施工は看板工房イスト。地域の文化とものづくりが重なる「鏡の勧進帳」

「鏡の勧進帳」の企画・デザインは、小松市を拠点に活動するデザイナー・横山 真紀(https://db-ishikawa.jp/?p=111)氏が手がけました。横山氏は、グラフィックデザインやブランディング、商品開発などを手がけるデザイナーで、小松市のイメージキャラクター「カブッキー」のデザインにも携わっています。地域に根ざした文化や物語を、現代的な表現へと落とし込む視点が、今回のモニュメントにも生かされています。

▶ デザイナーコメント 横山 真紀氏

『勧進帳』で弁慶が読み上げた巻物は、

実は、何も書かれていない“白紙”だったと伝えられています。

義経を守ろうとした弁慶。

真実を見抜きながらも、関を通した富樫。

三人それぞれの想いが重なり、

安宅の関には「勧進帳」の物語が生まれました。

このモニュメントは、

その「白紙の勧進帳」を、鏡として表現したものです。

鏡に映るのは、海、空、人、光、そして時間。

景色は季節や瞬間によって変化し、

一瞬たりとも、同じ風景はありません。

そこに立つ人自身もまた、

風景の一部となります。

歴史をただ眺めるのではなく、

この場所の空気や時間を、自ら感じる。

そして、歴史のヒーローたちと心をともにする。

“見るための記念碑”ではなく、

「勧進帳」の物語に触れ、参加し、体験するための

モニュメントです。

「鏡の勧進帳」の製作過程。企画・デザインを手がけた横山真紀氏（左）と、設計・製作を担当したダイエー株式会社の皆さま

設計・製作は、1948年創業の板金加工会社であるダイエー株式会社(https://daieikomatsu.co.jp/)（本社：石川県小松市工業団地、代表：土田 浩之）が手がけました。ダイエー株式会社は、スチール・ステンレスを中心とした精密薄板板金・加工を手がけ、長尺曲物加工を得意とするなど、小松のものづくりを長年支えてきた企業です。

今回の「鏡の勧進帳」では、勧進帳の巻物を思わせる曲線的なフォルムや、周囲の景色を映し込む鏡面の美しさを、板金加工の技術によって形にしています。屋外に設置する作品としての強度や存在感を備えながら、安宅の風景に自然になじむ仕上がりとなりました。

「鏡の勧進帳」製作の様子



また、現地での施工は、有限会社 看板工房イスト(https://ist-kanban.com/)（本社：石川県金沢市割出町、代表：川端 佳市）が担当しました。同社は、ダイエー株式会社の看板製作も手がけるなど、日頃からものづくりの現場を支えている施工会社です。海沿いの屋外空間に設置される大型モニュメントとして、現地環境に応じた搬入・据え付けを行い、景観になじむ安全性と存在感のある仕上がりを支えました。

企画・デザイン、設計・製作、施工に関わる各社の技術と連携により、安宅の関エリアに新たな象徴となる「鏡の勧進帳」が誕生しました。

「鏡の勧進帳」施工の様子石川県のものづくりが生み出した新モニュメント「鏡の勧進帳」

・約1か月で来場者1万5,000人突破！歴史・文化・景観・食を楽しめる、安宅の新たな交流拠点

「ATAKA TERRACE」は、石川県小松市の文化観光施設「安宅の関 こまつ勧進帳の里」をリニューアルし、2026年4月1日より新たな呼称として展開している施設です。歌舞伎「勧進帳」や能「安宅」の舞台として知られる安宅の関エリアにおいて、歴史・文化・景観・食をつなぐ交流拠点として、ランチやカフェ利用、観光、子ども連れでの来館、愛犬とのお出かけなど、幅広いシーンで利用されています。

オープン後は、地域の方をはじめ、観光で訪れる方や家族連れ、愛犬と一緒に来館される方など、多くの方にご利用いただき、オープンから約1か月で来場者数は1万5,000人を突破しました。

館内には、レストラン・カフェ、セレクトショップ、コワーキングスペース、キッズスペースなどを備えるほか、隣接する「勧進帳ものがたり館」とあわせてお楽しみいただけます。

屋外には、日本海を望む開放的な空間が広がり、歌舞伎「勧進帳」の名場面を象った弁慶・義経・富樫が並ぶ安宅の関の三像や、海をバックにした「A」のフォトスポットなど、周辺の見どころとともに楽しめるのも魅力です。

歌舞伎『勧進帳』の名場面を象った、弁慶・義経・富樫が並ぶ安宅の関の三像海をバックにした「A」のフォトスポット

■施設の見どころ

・レストラン・カフェ

レストラン・カフェでは、小松の食材を取り入れた和洋のメニューを提供し、モーニング・ランチからカフェ利用まで幅広く対応しています。

食事は「小松鉄職人のハンバーグセット」「とろとろ小松トマトのナポリタン」「安宅漁港のシーフードドリア」「アタカフィッシュバーガー（14:30～ 数量限定）」などを用意。デザートは「浜のぷりん」「出来立てミルクソフトクリーム」「アタカテラス カタヌキバウム」などを揃えています。

また、ドリンクバーに加え、地ビールや地酒も取り揃え、食を通して小松の魅力を味わっていただける場としています。

「小松鉄職人のハンバーグセット」「アタカフィッシュバーガー（14:30～ 数量限定）」

・書架スペース

館内には約500～600冊規模の書架スペースを設けています。

書籍は、1879年創業の老舗書店・株式会社うつのみやが選定し、工芸、アート、クラフト、歴史、北前船関連、絵本などを揃えています。観光の合間やカフェ利用時など、それぞれの過ごし方に寄り添う空間です。

書架スペース

・コワーキングスペース

電源コンセント付きの席とテーブルを備えたコワーキングスペースを設置しています。

観光の合間の作業や、地域の方のワークスペース利用など、多様なシーンに対応します。日本海を望むロケーションの中で、仕事や作業、読書など、思い思いの時間を過ごせる場所です。

コワーキングスペース

・セレクトショップ

館内には、小松のものづくりを発信するセレクトショップを展開しています。

陶器、金属製品、木工、縫製、クラフトビール、菓子など、多彩な地域産品を紹介するほか、新たな出展や持ち込み展示にも対応します。

オリジナル商品として「アタカテラス カタヌキバウム」「POSTカード」「アタカテラス オリジナルトートバッグ」なども販売しています。

また、古物や空き家から見つかった“まだ使えるもの”を集めた「YOLO（よろ）」コーナーも展開。さまざまなアイテムが並び、思いがけない掘り出し物に出会える場としても親しまれています。

セレクトショップ

・キッズスペース・休憩スペース

館内にはキッズスペースのほか、ソファやテーブルを備えた休憩スペースを整備しています。

観光客、地域住民、家族連れなど幅広い方にご利用いただける空間です。子ども連れでも立ち寄りやすく、食事やカフェ利用とあわせて、ゆったりと過ごすことができます。

休憩スペース

・勧進帳ものがたり館

隣接する「勧進帳ものがたり館」では、歌舞伎「勧進帳」にまつわる資料や衣裳の展示、解説付きダイジェスト映像の上映、歌舞伎の衣裳や隈取、見得を体験できる展示を楽しめます。

2026年4月1日より入館無料となっており、ATAKA TERRACEとあわせて、安宅の関に伝わる物語や文化に触れることができます。

・屋外の見どころ

日本海を望む開放的なロケーションも魅力の一つです。

2023年に設置された3つの白い「A」のモニュメントは、海を背景に写真を撮れるスポットとして親しまれています。屋外にはウッドデッキや芝生エリアを備え、簡易ドッグランも設置。テラス席では、愛犬と一緒にカフェタイムを過ごすこともできます。

今回、新たに「鏡の勧進帳」が加わったことで、屋外での楽しみ方がさらに広がりました。日本海を望む景色、松林、施設の建物、訪れる人の姿が鏡面に映り込み、安宅の風景を一枚に残せるフォトスポットとして、来館記念やSNSでの発信にもおすすめです。

ドッグラン「A」のモニュメント

■施設概要

施設名：「安宅の関」こまつ勧進帳の里

呼称：ATAKA TERRACE（アタカテラス）

所在地：石川県小松市安宅町タ140-4

開館時間：9:00～17:00

休館日：水曜（祝日の場合は翌日、毎月1日は開館）、年末年始

駐車場：約100台

内容：レストラン・カフェ、セレクトショップ、コワーキングスペース、キッズスペース、ドッグラン、屋外フォトスポット、勧進帳ものがたり館 ほか

公式Instagram：https://www.instagram.com/ataka_terrace/

「安宅の関 こまつ勧進帳の里（ATAKA TERRACE）」

・株式会社リナシェンテの事業展開について

株式会社リナシェンテは、地域に根ざしたまちづくり事業を展開しています。公共施設の管理・運営やイベントプロデュースを通じて、地域社会の発展に寄与しています。理念に掲げる「ウェルビーイング経営」のもと、地域の歴史と文化を重視した観光拠点の開発にも取り組んでいます。



運営施設は以下のとおりです。

・ふるさと交流研修センター さらい(https://www.nomi-sarai.com/)（石川県能美市／指定管理者）

・カホアルペ(https://kahoalpe.jp/)（福岡県嘉麻市／指定管理者）

・加賀依緑園(https://kagairyokuen.jp/)（石川県加賀市／指定管理者）

・La RINA(https://la-rina.jp/)（石川県金沢市）

・YADO SEN-仙-KOMATSU(https://sen-komatsu.jp/)（石川県小松市）※

・信州白馬八方温泉 しろうま荘(https://www.shiroumaso.com/)（長野県白馬村／運営委託者）

・「安宅の関」こまつ勧進帳の里(https://www.instagram.com/ataka_terrace/)（石川県小松市／指定管理者）

これらの施設を通じて、地域文化の発信や、訪れる人々に多様な体験機会を提供しています。

また、物販・EC事業では、ECショップ「NOIE.」(https://noie.store/home/)を運営し、地域特産品を活用した商品企画・開発・販売や、ふるさと納税商品の展開を通じて、地域経済の活性化を図っています。

今後も、地域活性化や文化振興に貢献し、地域社会とともに成長してまいります。

※「YADO SEN-仙-KOMATSU」は、当社をはじめ、株式会社 浦建築研究所（本社：石川県金沢市本多町3-11-1、代表取締役：浦 淳）、松浦建設株式会社（本社：石川県能美市湯谷町ニ48-1、代表取締役：松浦 弥）の3社が連携し、小松市より「行政財産使用許可」を受けて運営しています。

株式会社リナシェンテ

代表者名：東海林 寿典

本社所在地：石川県金沢市八日市3-604

業種：まちづくり事業、物販・EC事業

設立：2015年10月

URL：https://www.rina-m.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ASMEDIA株式会社

担当：長坂紅翠香

電話番号：050-3204-0372

Eメール：info@asmedia-japan.com