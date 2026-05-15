ASEANの自動車保険市場は、保険への加入を選択するドライバーの増加や自動車保有台数の拡大に伴い、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）5.6%という堅調な成長を遂げると見込まれています。

ASEANの自動車保険市場は、保険への加入を選択するドライバーの増加や自動車保有台数の拡大に伴い、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）5.6%という堅調な成長を遂げると見込まれています。