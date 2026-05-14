登録者170万超のYouTuber「RyuuuTV」× いばらき大使「安達勇人」が日本×台湾 友好文化交流音楽ユニット『龍登Ryuto』を結成！6/27台湾でデビュー。

株式会社ADACHI HOUSE

報道関係者各位

龍登Ryutoデビュー曲ジャケット

2026年6月27日

台湾発・新時代ユニット「龍登Ryuto」誕生

～日本と台湾をつなぐ新たなエンターテインメントムーブメントが始動～

台湾を中心に活動する大型2人組新人ユニット「龍登Ryuto（リュウト）」が、2026年6月27日に河岸留言西門紅楼展演館(台北)にてデビューいたします。

本ユニットは、台湾をはじめ世界中で絶大な人気を誇り、YouTube登録者数約170万人を有するYouTuber『RyuuuTV』のRyuと、台湾文化や小籠包への深い愛情で知られ、日本・茨城にて高い人気と支持を集める声優・俳優・アーティスト、いばらき大使の安達勇人によって結成されます。

異なるフィールドで活躍してきた二人がタッグを組むことで、これまでにないスケールと影響力を持つユニットとして、台湾のみならず日本、さらには世界へ向けた新たなエンターテインメントの創出を目指します。

■ 活動コンセプト

「龍登Ryuto」は、単なる音楽活動にとどまらず、以下のビジョンを掲げています。

・台湾と日本の文化交流の促進

・台日親交のさらなるエンターテインメントを通じた台湾での大型フェス「ドリームランド（仮称）」の開催

・茨城空港からの台湾便の路線復活(茨城-台北路線)

両国をつなぐ架け橋として、新たなムーブメントを創出してまいります。

さらに台湾を中心に世界を舞台に定期的に活動していきます。

◼️なぜ台湾なのか？

日台友好として台湾と日本の文化を様々な視点から発信しているYoutube登録者約170万人を誇るRyuuuTVのRyu、茨城県で毎年2万人を動員する茨城県最大規模のまちおこしフェス『IBARAKI DREAM LAND』を主催しているいばらき大使の安達勇人もフェス内で台湾夜市エリア設置や笠間で門フェスという茨城県笠間市×台湾のコラボイベントなどをプロデュースしています。二人ともそれぞれ日本や台湾での出会いやご縁をきっかけに、さらにこの日本と台湾の輪を本気で繋いでいけるきっかけになるユニットを台湾で0から作るという熱く強い想いがあります。

合言葉は我愛台灣（Wǒ ai Taiwān）＝「台湾愛してる！」



エンターテインメントを通じて、日台の未来をつなぐ新プロジェクトが誕生。

人気YouTuber・クリエイターとして日本と台湾の架け橋となる活動を続ける RyuuuTV と、声優・俳優・アーティスト・いばらき大使として活動している 安達勇人 が、このたび日本×台湾 友好文化交流ユニット「龍登Ryuto（りゅうと）」を結成いたしました。

「龍登Ryuto」は、日本と台湾の長年にわたる深い友好関係や文化交流を背景に、“エンターテインメントの力で日本と台湾の未来をつなぐ”ことをテーマに誕生した新プロジェクトです。

近年、日本と台湾は観光・カルチャー・食・音楽・SNSを通じて、若い世代を中心にこれまで以上に距離を縮めています。

また、台湾は古くから親日地域として知られ、2011年の東日本大震災では世界最大規模とも言われる温かい支援が寄せられるなど、両国は単なる経済関係を超えた特別な絆を築いてきました。

そのような歴史ある日台友好の流れの中、日本と台湾、それぞれの文化や価値観を発信してきた2人が出会い、新たな形のカルチャー交流ユニットとして「龍登Ryuto」がスタートします。

■ デビュー楽曲情報

デビュー曲『THE FIRE』が、先日4/29(水)全世界同時配信にてデビュー前先行リリースされました。

本楽曲は、「情熱」と「挑戦」をテーマに、龍登Ryutoのスタートを象徴するエネルギッシュな一曲となっております。国境を越えて多くのリスナーに響く作品として、今後の展開にも大きな期待が寄せられています。

■ 今後の展開

今後は音楽活動に加え、ライブイベント、メディア出演、海外展開など、多岐にわたる活動を予定しております。

台湾発の新たなエンターテインメントとして、そして日台をつなぐ象徴的存在として成長していく「龍登Ryuto」に、ぜひご注目ください。

ユニット名「龍登Ryuto」には、

・台湾を象徴する“龍”

・世界へ向かって“登る”

・人と文化を“つなぐ”

という想いが込められています。

今後は、

・音楽活動

・YouTube

・SNSコンテンツ制作日本

・台湾イベント出演

・地方創生プロジェクト

・観光文化PRインバウンドプロモーション

など、多岐にわたる活動を展開予定です。

また、日本各地の魅力を台湾へ、台湾の魅力を日本へ発信する“リアルな相互文化交流”をテーマに、エンターテインメントを通じた新たな日台カルチャームーブメントの創出を目指してまいります。



＜コメント＞

RyuuuTV

「日本と台湾は昔から本当に近い存在だと思っています。

お互いの文化をもっと好きになれるような活動を、“龍登Ryuto”として楽しく発信していきたいです。」



安達勇人

「台湾は自分にとってとても特別な場所です。

エンターテインメントを通じて、日本と台湾の架け橋となり、両国の未来につながる活動をRyuuuTVさんと一緒に世界へ届けていきたいと思います。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gAp6zD8RZpI ]

＜安達勇人全国ライブツアー2026&龍登Ryutoデビューライブチケット＞

2026/6/27(土)河岸留言西門紅樓展演館(開場17:00 開演18:00)

日本の方向けチケット購入サイト：ADACHI HOUSE公式ストア

https://adachihousegoods.shop

現地台湾の方向けチケット購入サイト：FANSIストア

https://go.fansi.me/events/320001



＜龍登Ryutoデビュー曲「THE FIRE」各配信サイト＞

https://linkco.re/6cZuDex8

＜Youtubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@RyuuuTV



＜公式インスタグラム＞

https://www.instagram.com/ryutotaiwan/

左(Ryu)と右(安達勇人)



【本件に関するお問い合わせ先】

（会社名・担当者名）株式会社ADACHI HOUSE(担当：篠崎/シノザキ)

メール：info@adachihouse.com

公式お問い合わせフォームからはこちら

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