【TOPPING】コンパクトデスクトップDAC『E50II』と、コンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ、『シルバー』が新たに販売開始。

株式会社MUSINTOPPING『E50II』『Mini300』Silverカラーモデル

株式会社MUSINは「TOPPING」から発売しております、コンパクトデスクトップDAC『E50II』とコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ『シルバー』を、2026年5月12日(火)より販売を開始いたします。

本カラーラインナップは、『株式会社MUSIN直販サイト限定カラーモデル』となります。

※製品のスペックに変更点はございません。

E50IIシルバーモデル

コンパクトデスクトップDAC『E50II』

コンパクトデスクトップDAC『E50II』には、洗練された低ノイズ技術を搭載したAKMの「AK4497S」DACチップを採用。

進化した「VELVET SOUND(TM)テクノロジー」を基盤とした、卓越したデコード性能を有しています。

低域から高域まで、豊かな質感と音のレイヤー感を再現し、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を提供します。

Mini300シルバーモデル

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1318.htmlコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』

『Mini300』は、完全バランス型の「クラスDアンプ回路設計」により、コンパクトサイズでありながら超低歪み、高出力を有するパワーアンプです。

完全なバランス増幅設計は、電源由来のハムノイズを効果的に除去し、ノイズレスな静寂を実現します。

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1319.html

美しい光沢を放つ新たなシルバーカラーのセットアップで、ぜひ本製品をお楽しみください。

製品情報

製品名

E50II(シルバーモデル)

販売スケジュール

販売開始日：2026年5月12日（火）

価格情報

通常税込販売価格：35,145円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/topping/1318.html(https://musinltd.com/topping/1318.html)

製品名

Mini300(シルバーモデル)

販売スケジュール

販売開始日：2026年5月12日（火）

価格情報

通常税込販売価格：24,750円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/topping/1319.html(https://musinltd.com/topping/1319.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

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