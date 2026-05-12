【TOPPING】コンパクトデスクトップDAC『E50II』と、コンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ、『シルバー』が新たに販売開始。

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株式会社MUSIN

TOPPING『E50II』『Mini300』Silverカラーモデル

株式会社MUSINは「TOPPING」から発売しております、コンパクトデスクトップDAC『E50II』とコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ『シルバー』を、2026年5月12日(火)より販売を開始いたします。



本カラーラインナップは、『株式会社MUSIN直販サイト限定カラーモデル』となります。



※製品のスペックに変更点はございません。


E50IIシルバーモデル


コンパクトデスクトップDAC『E50II』

コンパクトデスクトップDAC『E50II』には、洗練された低ノイズ技術を搭載したAKMの「AK4497S」DACチップを採用。


進化した「VELVET SOUND(TM)テクノロジー」を基盤とした、卓越したデコード性能を有しています。


低域から高域まで、豊かな質感と音のレイヤー感を再現し、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を提供します。


製品ページはこちら :
https://musinltd.com/topping/1318.html

Mini300シルバーモデル


コンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』

『Mini300』は、完全バランス型の「クラスDアンプ回路設計」により、コンパクトサイズでありながら超低歪み、高出力を有するパワーアンプです。


完全なバランス増幅設計は、電源由来のハムノイズを効果的に除去し、ノイズレスな静寂を実現します。


製品ページはこちら :
https://musinltd.com/topping/1319.html


美しい光沢を放つ新たなシルバーカラーのセットアップで、ぜひ本製品をお楽しみください。


製品情報

製品名


E50II(シルバーモデル)



販売スケジュール


販売開始日：2026年5月12日（火）



価格情報


通常税込販売価格：35,145円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/topping/1318.html(https://musinltd.com/topping/1318.html)



製品名


Mini300(シルバーモデル)



販売スケジュール


販売開始日：2026年5月12日（火）



価格情報


通常税込販売価格：24,750円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/topping/1319.html(https://musinltd.com/topping/1319.html)



取り扱い元


株式会社MUSIN　ホームページ


https://musinltd.com(https://musinltd.com)



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