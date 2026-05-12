【TOPPING】コンパクトデスクトップDAC『E50II』と、コンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ、『シルバー』が新たに販売開始。
TOPPING『E50II』『Mini300』Silverカラーモデル
株式会社MUSINは「TOPPING」から発売しております、コンパクトデスクトップDAC『E50II』とコンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』の新カラーラインナップ『シルバー』を、2026年5月12日(火)より販売を開始いたします。
本カラーラインナップは、『株式会社MUSIN直販サイト限定カラーモデル』となります。
※製品のスペックに変更点はございません。
E50IIシルバーモデル
コンパクトデスクトップDAC『E50II』
コンパクトデスクトップDAC『E50II』には、洗練された低ノイズ技術を搭載したAKMの「AK4497S」DACチップを採用。
進化した「VELVET SOUND(TM)テクノロジー」を基盤とした、卓越したデコード性能を有しています。
低域から高域まで、豊かな質感と音のレイヤー感を再現し、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を提供します。
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/topping/1318.html
Mini300シルバーモデル
コンパクトデスクトップパワーアンプ『Mini300』
『Mini300』は、完全バランス型の「クラスDアンプ回路設計」により、コンパクトサイズでありながら超低歪み、高出力を有するパワーアンプです。
完全なバランス増幅設計は、電源由来のハムノイズを効果的に除去し、ノイズレスな静寂を実現します。
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/topping/1319.html
美しい光沢を放つ新たなシルバーカラーのセットアップで、ぜひ本製品をお楽しみください。
製品情報
製品名
E50II(シルバーモデル)
販売スケジュール
販売開始日：2026年5月12日（火）
価格情報
通常税込販売価格：35,145円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/topping/1318.html(https://musinltd.com/topping/1318.html)
製品名
Mini300(シルバーモデル)
販売スケジュール
販売開始日：2026年5月12日（火）
価格情報
通常税込販売価格：24,750円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/topping/1319.html(https://musinltd.com/topping/1319.html)
取り扱い元
株式会社MUSIN ホームページ
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
株式会社MUSIN 公式Xアカウント
https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)
株式会社MUSIN 公式LINEアカウント
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