【年収814万円】C言語エンジニア案件2026年5月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「C言語エンジニア案件の調査レポート」を発表します。

6,698件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・C言語案件の平均年収814万円

・リモート案件は64.3%

・C言語案件の占有率は全体の1.32%

■目次

C言語の案件別平均年収ランキングは18位（814万円）

C言語の案件数ランキングは14位（案件比率 1.32%）

C言語案件のリモートワーク比率

C言語案件の多い業界

C言語案件の職種

C言語の特徴

C言語で作れるもの

C言語スキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-15）に掲載されたC言語求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年5月11日

・対象件数：

6,698件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-15）

C言語の案件別平均年収ランキングは18位（814万円）

C言語案件の平均月額単価は67.8万円、平均年収は814万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは18位に位置しています。

C言語は汎用性の高いプログラミング言語であり、OSや組み込みソフトウェアなど、ハードウェアに近い領域で使われやすい点が特徴です。処理性能やメモリ制御が重視される開発で採用されています。

主な活用領域は組み込み開発、制御システム、OS開発、通信機器、産業機器などです。順位は中位ですが、低レイヤー領域で根強く使われる言語であり、安定性や長期運用が重視される案件では今後も一定の需要が期待されています。

C言語の案件数ランキングは14位（案件比率 1.32%）

2026年5月時点でC言語の案件は市場全体の1.32%を占め、案件数は14位、平均月額単価は63.1万円となっています。

C言語は汎用性の高いプログラミング言語であり、OSや組み込みソフトウェアなど、ハードウェアに近い処理を効率的に扱える点が特徴です。処理性能や移植性が重視される開発と相性がよく、組み込み開発や制御システム、通信機器などで活用されています。

近年も、既存システムの保守や産業機器、IoT機器などの開発現場で一定の需要があります。C言語の実務経験に加え、メモリ管理、Linux、組み込み環境、通信制御などの周辺スキルを併せ持つことで、専門性の高い案件の獲得につながります。

C言語案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-15)

2026年5月時点のC言語向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが9.5％、一部リモートが54.8％、常駐が35.7％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると64.3％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が過半数を占めています。

前月比ではフルリモートが0.1％増加した一方、一部リモートは1.1％減少し、常駐は1.0％増加しました。C言語は組み込み開発や機器制御で使われやすいため、実機検証や現場対応が必要な案件も一定数あります。

前年同月比ではフルリモートが4.1％減少した一方、一部リモートは17.5％増加し、常駐は13.4％減少しています。C言語案件では完全在宅よりも、一部出社を含む働き方へ移行していると考えられます。

C言語案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-15)

2026年5月時点のC言語案件は、SIer・業務系が2.67％（179件）で1位、toBが1.61％（108件）で2位、サービスが1.03％（69件）で3位、通信とWEBサービスが0.99％（66件）で同率4位となり、上位5業界で全体の約7.29％を占めます。

SIer・業務系やtoBが上位を占める背景には、既存システムの保守・改修や、業務システム開発での一定の需要があります。通信やWEBサービスでも、C言語は組み込み開発やハードウェアに近い処理で使われるため、性能や安定性が重視される案件で活用されています。

C言語案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-15)

2026年5月時点のC言語案件の職種は、組込・制御エンジニア21.65％（1,450件）が最多、次いでバックエンドエンジニア7.85％（526件）、サーバーサイドエンジニア4.76％（319件）、アプリエンジニア4.70％（315件）、システムエンジニア(SE)4.26％（285件）です。

組込・制御エンジニアが最多である理由は、C言語が組み込みソフトウェア開発で広く使われ、機器制御や低レイヤー処理と相性がよいためです。

また、バックエンドやサーバーサイドでは高速処理が必要なシステム、アプリ開発では機器連携や性能要件の高い開発、システムエンジニアでは既存システムの保守・改修でC言語経験が求められるため、これらの職種も上位に入っています。

C言語の特徴

C言語は高い実行性能とハードウェアに近い制御性を持つプログラミング言語です。ポインタや手動のメモリ管理を扱えるため、限られた資源で効率よく動作するプログラムを作りやすい点が特徴です。

手続き型のシンプルな文法を中心としており、処理の流れを明確に記述しやすい言語でもあります。C言語は低レベルのメモリ操作が可能で、機械語に近い効率的な処理へ変換しやすい設計となっています。

また、C言語はC89、C99、C11、C17、C23などの標準規格を通じて改良が続いています。特に組込・制御、OS、通信、ドライバ、産業機器、IoT機器など、処理速度や安定性、省メモリ性が求められる領域で採用されています。C言語は抽象化よりも実行効率と制御性を重視するため、ハードウェアに近い開発に適した言語です。

C言語で作れるもの

C言語では、組込・制御システムを中心に、OS、デバイスドライバ、通信システム、産業機器、家電、医療機器、IoT機器、データベース、開発ツールなどを開発できます。C言語はCPUやメモリに近い処理を記述しやすく、実行性能やメモリ効率を細かく調整できる点が特徴です。

C言語がこれらの開発に使われる理由は、ポインタやビット演算を使って、メモリやハードウェアに近い処理を細かく制御できるためです。

限られたメモリや処理能力の中でも効率よく動作するプログラムを作りやすく、安定性や高速処理が求められるシステム開発に適しています。現在のC言語標準はC23で、規格としても更新が続いています。

C言語スキルの市場価値

C言語はSIer・業務系、toB、サービス、通信、WEBサービスなどの業界で採用されており、組み込み開発や制御システム、通信機器、産業機器など、処理性能や安定性が求められる領域で根強い需要を維持しています。

平均年収は814万円でプログラミング言語別ランキング18位、平均月額単価は67.8万円となっています。案件比率は1.32％で案件数ランキング14位と、低レイヤー領域や既存システムの保守・改修を中心に一定の案件数を維持しています。

働き方ではフルリモート9.5％、一部リモート54.8％と在宅を含む案件が合計64.3％に達しています。一方で、実機検証や現場環境での確認が必要な案件もあるため、常駐案件も35.7％と一定数存在します。

市場価値が高い背景には、高速処理や細かなメモリ制御、ハードウェアに近い処理に対応できる点があります。組込・制御、バックエンド、サーバーサイド、アプリ開発、システム開発など、性能要件や安定稼働が重視される開発でC言語経験が評価されやすいことも特徴です。

高単価を獲得するには、C言語の実務経験に加え、メモリ管理、Linux、組み込み環境、通信制御などの周辺スキルを備え、設計から実装、保守・改修まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）