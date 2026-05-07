連泊や大人数でも安心。BougeRVの大容量ポータブル冷蔵庫「CRD2 V2.0」新登場！

ISSYZONE JAPAN 株式会社

アウトドア生活ソリューションを提供するISSYZONE JAPAN株式会社（本社：東京都台東区、取締役社長：陳泯錦、日本語読み：イシーゾン）のブランド、BougeRV（日本語読み：ボージアールブイ）は、人気シリーズをさらに進化させた大容量ポータブル冷蔵庫「CRD2 V2.0シリーズ」を、2026年5月7日（木）より発売開始いたします。

近年、キャンプや車中泊、さらには災害時の備えとしてポータブル冷蔵庫の需要が高まっています。BougeRVは、ユーザーからのフィードバックを元に、従来の「CRD2シリーズ」を見直し、ユーザーにより快適なアウトドア生活をもたらす「V2.0」を開発いたしました。

大容量でありながら、より速く、より静かに、そしてより使いやすく。「CRD2 V2.0」は、真夏の過酷な環境下でも食材の鮮度を完璧に保ち、ワンランク上のアウトドア体験を提供いたします。

Amazon商品ページ：https://amzn.to/4dcRQPD(https://amzn.to/4dcRQPD)

公式サイト商品ページ：https://bit.ly/4wby4fX(https://bit.ly/4wby4fX)

楽天公式：https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/rb031-bkjpce/(https://item.rakuten.co.jp/issyzone-japan/rb031-bkjpce/)

■「BougeRV CRD2 V2.0ポータブル冷蔵庫」について

ハンドル&キャスター付きモデル。１.ハンドル＆キャスター＆取っ手付き

CRD2シリーズで高い評価を得た運搬性能をそのまま継承。伸縮式のアルミ合金製ハンドルと、悪路でもスムーズに移動できるソリッドタイヤを搭載しており、大容量ながら持ち運びの負担を大幅に軽減します。また、取っ手部分には耐久性に優れたアルミ合金を採用。過酷なアウトドア環境でも壊れにくい、より頑丈な設計を実現しました。

２.リン酸鉄製バッテリー内蔵可能

240Whのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（別売り）を本体に内蔵可能です。車のエンジン停止時や電源の確保が難しい場所でも、40Lタイプで最長20時間、49Lタイプで最長18時間の連続稼働を実現。連泊のキャンプや災害時の停電対策としても圧倒的な安心感を提供します。

３.2室完全独立、冷凍・冷蔵が同時に

左右の室にそれぞれ独立したドアを配置。一方を開閉してももう一方の室の温度に影響を与えない「完全独立構造」を新たに採用しました。

2つの室はそれぞれ個別に温度設定が可能で、さらにアプリで個室をオフにできることで、冷蔵・冷凍の組み合わせは合計8通り。生鮮食品は冷蔵、アイスクリームや氷は冷凍、不使用時は個室をオフにするといった、シーンに合わせた柔軟な使い分けが可能です。

４.多人数イベントに最適な容量

40L：

355ml缶 約60本

500mlペットボトル 約31本

2Lペットボトル 約11本

49L：

355ml缶 約72本

500mlペットボトル 約39本

2Lペットボトル 約13本

５.ぐっすり眠れる安心感。35dBの超静音設計

BougeRVポータブル冷蔵庫シリーズが追求してきた低騒音設計をさらにブラッシュアップし、約35dBという驚異の静音性を実現しました。これは図書館の中よりも静かなレベルです。夜間の車中泊やテント内でも作動音が気にならず、自然の静けさを損なうことなくリラックスした睡眠をサポート。アウトドアでの休息をより質の高いものへと変えます。

６.多様な電源方式で、場所を選ばず使用可能

バッテリー内蔵に加え、AC/DC電源、さらにソーラー充電にも対応。あらゆる電源環境でシームレスに利用可能です。

⑴AC100V-240V

⑵DC12V-24V

⑶専用バッテリー

⑷ソーラーパネル+専用バッテリー

■前代製品CRD2シリーズとの比較

■製品の販売価格

※実際の販売価格と異なる可能性があります。

発売を記念するため、Amazon及びBougeRV公式サイトにて記念キャンペーンを実施いたします。小売販売価格に最大29%OFFを提供し、お得な価格でファミリーキャンプ、グループイベントや長距離旅行をサポートいたします。

■製品スペック

■BougeRVについて

アウトドア派の冒険家たちによって誕生した "Bouge"は、アウトドア精神を象徴します。私たちは、すべてのアウトドアニーズに応える究極のワンストップ・ソリューションとして、旅の最高のパートナーになることを目指しています。

BougeRV（日本語読み：ボージアールブイ）は、ソーラーパネル、ポータブル冷蔵庫、ポータブル電源、および関連するアクセサリーや部品を通して、アウトドアシチュエーションを提供し、すべての人がこれまで以上に長時間の旅行を楽しめるよう努力しています。そして、人類の持続可能な未来を築くことに取り組み、すべてのキャンプ愛好家、RVerやオフグリッド志向の人々がアウトドアを楽しみ、旅先で最高の生活を送ることができるよう努めます。

公式サイト ：https://jp.bougerv.com/

公式X ：https://x.com/BougervJP

公式instagram ：https://www.instagram.com/bougerv_jp/

公式Facebook ：https://www.facebook.com/BougervJP

公式LINE ：https://page.line.me/bougervjp

■会社概要

会社名 ：ISSYZONE JAPAN株式会社（ISSYZONE読み方：イシーゾン）

所在地 ：〒110-0015 東京都台東区東上野2-9-1 MTKビル6F

電話番号 ：03-6802-4896

設立 ：2023年11月9日

取引銀行 ：楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行

主な取引先 ：楽天市場、Amazon

メールアドレス：カスタマーサポート support.jp@bougerv.com

メディア取材 marketing.jp@bougerv.com

法人のお客様 sales.jp@bougerv.com

事業内容 ：ポータブル冷蔵庫をはじめ、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴン、ソーラーパネル、および関連するアクセサリーやパーツ等の販売