中国料理「敦煌」5月8日（金）より夏の風物詩「涼麺」2種類を販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

四川料理をベースに、中国料理店として伝統と現代のトレンドが調和する料理を提供してきました「敦煌」では5月8日（金）より涼しさ漂う「鮑（あわび）」と「棒々鶏（バンバンジー）」2種類の「涼麺」を期間限定で販売いたします。「鮑（あわび））涼麺」は甘酢タレにアワビまるごと一つ、新鮮野菜をたっぷり添えた海鮮涼麺です。また、「棒々鶏（バンバンジー）涼麺」は彩野菜たっぷり、ピリッとした辛さに柔らかく仕上げた鶏肉を使用した涼麺です。是非、この機会にお召し上がりください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年5月8日（金）～ 9月29日（火）

夏の風物詩・涼麺

※画像はイメージでございます。

鮑涼麺■ 鮑（あわび）涼麺

1,450円（税込1,595円）

贅沢にアワビまるごと一個使用した新鮮野菜たっぷりの海鮮涼麺です。タレは敦煌オリジナル胡麻風味の甘酢タレを使用しています。夏限定の涼麺を是非、お召し上がりください。

棒々鶏涼麺■ 棒々鶏（バンバンジー）涼麺

1,280円（税込1,408円）

彩野菜たっぷりに、柔らかく仕上げた鶏を使用した涼麺です。自家製胡麻ダレを使用した自慢の一品で、ピリッと辛い夏の定番涼麺をお召し上がりください。

夏の風物詩・涼麺 販売店舗

・山口小野田店 山口県山陽小野田市大字西高泊632-1 0836-83-7413

・山口宇部店 山口県宇部市相生町8-1宇部興産ビルB1F 0836-22-0330

・山口周南店 山口県周南市毛利町3-15 0834-31-1901

・広島グランドタワー店 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー2F 082-212-1177

総料理長 村岡秀治プロフィール

■ グランドメニュー https://ys-holdings.co.jp/tonkou/?page_id=408

高校2年生の時から敦煌 徳山店でアルバイトを始める。最初

は洗い場を半年ほど任され、その後、料理の仕込みを担当する。

当時の料理長や副料理長から料理のセンスがあるといわれバイ

トながら肉のカットやフルーツの盛り合わせ等を担当させてい

ただくなど評価されていた。高校卒業と同時に18歳で敦煌に

就職。敦煌下関店に配属となり新規オープン大型店舗に新入社

員として従事。その後宇部全日空ホテル店等全店にて経験を積

み２７歳で店長兼料理長に就任。その後関西等の敦煌を歴任し

総料理長に就任しキッチンマネージャー、エリアマネージャー

、副本部長を歴任。2018年4月、株式会社 焼肉坂井ホールデ

ィングスのグループ会社である 株式会社 敦煌設立と同時に代

表取締役社長兼総料理長に就任。座右の銘は「一座建立（いち

ざこんりゅう）」。もてなす側が尽くし招かれた側が感動で満たされた時に生まれる特別な一体感を目指しております。これは敦煌の経営理念でもありお客様だけでなく社内風土にも必要と考えており社内で従事する従業員や家族も同様に幸せを共感したいという思いでもあります。なお、株式会社 敦煌につきましては、2025年10月1日を持ちまして株式会社焼肉坂井ホールディングスへ吸収合併となりました。

2021年7月 山口県環境生活功労者知事表彰（調理業務功労者）受賞

2023年11月 厚生労働大臣表彰

（公）日本中国料理協会山口県支部 支部長

（一社）山口県調理師団体連合会包和会 理事

下関短期大学付属高校調理課 外部講師

なお中国料理敦煌の四川料理の基礎は麻婆豆腐を日本に伝来、日本における四川料理の父と言われる

陳 建民（ちん けんみん）氏。敦煌の創設期に工房に立ち、中華の神髄を注入した。その伝統が今の

敦煌にも脈々と引き継がれています。

「敦煌」について

1974年（昭和49年）11月創業、本格中国料理店として山口県小野田市（現山陽小野田市）に１号店をスタートしました。本格的な中国料理が地方ではあまりない時代から、四川料理をメインとするレストランを山口県を中心に展開してきました。当時は辛いイメージの四川料理はお客様になじめず苦戦しましたが、徐々にお客様にも浸透し、今では山口県を代表する中国料理レストランとして支持を受けております。各店舗において、大型宴会場や個室を完備しており、普段使いは勿論のこと、ハレの日でのご利用や、宴会等様々な

シーンでご利用いただけます。敦煌は地元に根付いた中国料理レストランです。地産地消の取り組みや地元生産者との繋がりを深め、「食」のリーディングレストランとしてこれからも進化し続けてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

敦煌 HP https://ys-holdings.co.jp/tonkou/