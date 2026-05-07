「PeopleX AI面接」、マッチングAIエージェントの提供を開始

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」について、AIが求人内容と面接内容を照合し、企業と候補者の適合度合いを自動で判定する新機能をリリースいたしました。これにより、AI面接の結果をもとに各候補者の合否を判断するにあたって、見極めの精度・速度を高めることが可能となります。

背景

「PeopleX AI面接」は、人に代わりAIが面接官として採用面接を行うもので、日程調整が不要であることによる負担軽減、AIが対話を行うことによる公平・均質な面接の実施といった、企業・候補者双方にとっての利点・価値を提供するサービスです。

面接終了後は、録画・文字起こしデータに加え、AIによる評価レポートを即時に生成。これをもとに選考判断を行うことが可能です。

この評価レポートにおいて、各候補者が具体的な個々の採用要件を満たしているか否かをすぐに判別できる新機能「求人マッチ」をリリースいたしました。多くの企業様から寄せられていたご要望にお応えし、より迅速・確実な見極めを支援いたします。

機能概要

「求人マッチ」では、あらかじめ入力された求人内容と、各候補者の面接内容をもとに、適合度合いをAIが判定し、以下のように評価レポートとして出力します。

- 適合度合いの総合的な評価を0～100%のスコアで表示- スコア算出の根拠についてのコメントを表示- 適合度合いの判定対象となる採用要件（観点）ごとに、これを候補者が満たすか否か、およびその理由を表示。必須条件とした採用要件にはその旨も表示されるため、スムーズな判断が可能- 判定根拠となった候補者の発言をすぐに確認できるよう、文字起こしの中の該当箇所をハイライト表示

これまでは、例えばスキルや資格の有無、労働条件への適合性（勤務する時間帯や勤務地など）について詳しく確認するには、文字起こしまたは録画データの中から該当する会話の部分を探し閲覧する必要がありましたが、今回の機能追加により、各条件を満たすか否かを、評価レポートの画面上で簡単に確認することが可能となりました。

「求人マッチ」を表示する評価レポート画面イメージ

判定の対象となる求人内容は、企業があらかじめ設定したものを用います。設定の際は、直接の入力・編集だけでなく、必要な情報を読み取らせることでAIが判定用に内容を整理する機能も利用可能。事前設定から評価確認まで、担当者の負担・工数の大幅な削減と、見極めの一層の精緻化・迅速化を両立させます。

この度の機能追加により、これまで以上に精確かつ早期に企業と候補者との適合度合いを見極めた上での採用・入社の実現につなげ、企業・候補者双方の負担や採用のミスマッチの大幅な軽減に寄与することが可能となりました。当社は今後も、本サービスを通じて公平性と納得感のある採用のあり方を追求し、企業・候補者双方にとって最良の選択を行える環境の実現に貢献してまいります。

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。評価レポートの前提となる評価基準について、募集職種ごとに自由に設定することも可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp