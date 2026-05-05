【愛知 知多半島】梅雨でも、猛暑でもキャンセルしないBBQ、つくりました。外で焼いて、中で遊ぶ・くつろぐBBQ体験へ

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多半島にあるウッドデザインパーク野間では、冷暖房完備トレーラーハウス付き日帰りBBQプランにおいて、室内でも楽しめる遊びグッズの設置を拡充するとともに、2026年5月9日から7月17日までの期間限定で、通常1棟15,000円のところ1棟10,000円にてご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。

本プランは、屋外でのBBQに加え、トレーラーハウスというプライベート空間を活用することで、天候に左右されず、ゆったりのんびり過ごせる新しいBBQ体験を提供するものです。

■ “室内でも楽しめる”から、BBQがもっと自由になる

トレーラーハウス内には、トランプやオセロなどの遊びグッズを設置。

食事の合間や食後の時間も、仲間やご家族とゆったり過ごせる空間をご用意しました。

「焼いて終わり」ではなく、

遊びながら、くつろぎながら、ゆったり滞在できる。

これまでにない“過ごし方そのものを楽しむBBQ”を実現しています。



■ 梅雨でもキャンセルしないBBQへ

これから到来する梅雨の時期や、気温の高い真夏でも、冷暖房付きトレーラーハウスがあることで快適にお過ごしいただけます。

急な雨の際は室内で遊びながら過ごし、暑い時間帯には涼しい空間でひと休み。

天候や気温に合わせて過ごし方を変えられることで、無理なく楽しめるBBQ体験を提供します。



■ 手ぶらでも、持ち込みでも。自由に楽しめるスタイル

食材は持ち込み・手ぶらプランのどちらにも対応。

気軽に楽しみたい方も、こだわりの食材を持ち寄りたい方も、それぞれのスタイルでご利用いただけます。



■ 期間限定 特別価格

今回、より多くのお客様にこの“滞在型BBQ体験”をお楽しみいただくため、期間限定で利用料金を変更いたしました。

・通常料金：15,000円→特別価格：10,000円

※別途 施設利用料大人1名3000円がかかります



■ プラン概要

・対象期間：2026年5月9日 ～ 7月17日

・利用時間：

午前の部 11:00～14:00

サンセットの部 15:00～18:00

※休日は３. 18:30～21:00を含む3部制

外で楽しむ開放感と、室内でくつろぐ安心感。

そして、遊びながら過ごせる新しいBBQ体験。

梅雨でも、真夏でも。

天候に左右されず、ゆったり楽しめる時間を、この機会にぜひご体験ください。

ご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/230945/daytrip

【店舗概要】

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wdp_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】

mail : infonoma@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分