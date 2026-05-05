松田奈那子最新刊！離れていても『いっしょ』だから、もっと楽しい。思いやりの心を育てる、温かな物語発売＆原画展開催のお知らせ
表紙
株式会社理論社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長:田崎勝也）は『いっしょにえんそく』（作:松田奈那子）を2026年4月20日（月）に発売いたしました。また『いっしょにえんそく』の発売記念して、1/7（水）～青山ブックセンター本店にて原画展を開催いたします。是非ごお越しくださいませ。
【内容】
あしたは えんそく。 たのしみだね、 コロ。
いっしょに あるいて いっしょに おべんとう たべていっしょに ねっころがって
それから それから……
猫のコロと遠足にいくことを、ずっと楽しみにしていたぼく。だけど猫は行けないんだって。何を見てても、何をしてても、ぼくの心のなかはコロでいっぱい。あれ、この石！ あれ、この雲！ いつのまにか一緒に遠足していたよ。
【編集者コメント】
楽しみにしていたことが叶わなくなったとき、気持ちをきりかえるのは容易ではありませんね。本作のぼくも、愛猫との遠足を指折り数えていたので、ひとりでの出発は下を向いてしまいます。見ることすること全てが愛猫と重なり、それはより落ちこませることでもありましたが、紙一重で気持ちを昂揚させることでもありました。離れていても目の前に現れていなくても、遠足の一歩一歩に、相手を、大好きな日常を感じられたのでした。
P16-17
P18-19
P22-23
【イベント・原画展情報】
●『いっしょにえんそく』刊行記念松田奈那子珠美原画展
『いっしょにえんそく』の刊行を記念して、青山ブックセンター本店にて『いっしょにえんそく』松田奈那子絵本原画展を開催いたします！
貴重な原画が全点ご覧いただける機会ですので、是非お越しくださいませ。
数量限定で直筆サイン本も販売いたします。
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展示会場：青山ブックセンター本店ギャラリースペース
住所：〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア (B2F)
展示期間：2026年４月29日（水・祝）～2026年5月12日（火）＊最終日は17:00まで
営業時間：平日 11：00～21：30
土日祝 10：00～21：00
くわしくはこちら(https://aoyamabc.jp/products/4-29-5-12-going-out-together-nanakomatuda-gallery)
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【著者プロフィール】
松田奈那子
著：松田奈那子
1985年北海道に生まれる。2009年札幌大谷大字短期大学部専攻科美術専攻を卒業。 同年第73回新制作展にて新作家賞を受賞。
201 I年、 多存美術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻を修了。2012年、 第1回臼泉社MOE絵本グランプリ受白をきっかけに
『ちょうちょ』 （文・江図香織／白泉社2013年刊）で絵不デビュ ー。 同作品が2015年、 プラティスラヴァ国際絵不原画展に出展される。 自作の絵本作品に『うたのすきなねこララとル）レ』 （鹿涵社） 『どたんばたんおるすばん』 （あかね書房）などがある．
2020年公開のアニメーション映画『ジョゼと虎と魚たち』 では刷中画を手掛けた。
【商品概要】
『いっしょにえんそく』
著：松田奈那子
定価：1,650円 (税込）
発売日：2026年４月20日（月）
判型：B5変型／32ページ／ハードカバー
ISBN：978-4-652-20740-6
発行所：株式会社理論社
理論社サイト：https://www.rironsha.com/book/20740(https://www.rironsha.com/book/20740)