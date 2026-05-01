【AnimeJapan】新テニスの王子様の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月1日(金)よりAnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

AnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送



【特典情報】

＜【AJ2026事後通販】新テニスの王子様商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム) flag ver.vol.2

価格：605円（税込）

セット：4,840円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム) Aflag ver. vol.2

価格：440円（税込）

セット：3,080円（税込）

種類数：全7種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム) Bflag ver. vol.2

価格：440円（税込）

セット：3,080円（税込）

種類数：全7種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルフィギュア flag ver. vol.2

価格：各1,760円（税込）

種類数：全4種

アクリルジオラマ flag ver. vol.2

価格：各3,300円（税込）

種類数：全2種

カンバッジ(ランダム) Aflag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）

セット：5,500円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) Bflag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）

セット：4,950円（税込）

種類数：全9種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) Cflag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）

セット：5,500円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム) A flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）

セット：8,250円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム) B flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）

セット：7,425円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルスタンド(ランダム) C flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）

セット：8,250円（税込）

種類数：全10種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

硬質カードケースセットflag ミニキャラ ver.

価格：各1,540円（税込）

種類数：全9種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売