【AnimeJapan】新テニスの王子様の事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月1日(金)よりAnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
AnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送
【特典情報】
＜【AJ2026事後通販】新テニスの王子様商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞
【製品情報】
カンバッジ(ランダム) flag ver.
vol.2
価格：605円（税込）
セット：4,840円（税込）
種類数：全8種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアカード(ランダム) A
flag ver. vol.2
価格：440円（税込）
セット：3,080円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアカード(ランダム) B
flag ver. vol.2
価格：440円（税込）
セット：3,080円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア flag ver. vol.2
価格：各1,760円（税込）
種類数：全4種
アクリルジオラマ flag ver. vol.2
価格：各3,300円（税込）
種類数：全2種
カンバッジ(ランダム) A
flag ミニキャラ ver.
価格：550円（税込）
セット：5,500円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ランダム) B
flag ミニキャラ ver.
価格：550円（税込）
セット：4,950円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ランダム) C
flag ミニキャラ ver.
価格：550円（税込）
セット：5,500円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルスタンド(ランダム) A flag ミニキャラ ver.
価格：825円（税込）
セット：8,250円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルスタンド(ランダム) B flag ミニキャラ ver.
価格：825円（税込）
セット：7,425円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルスタンド(ランダム) C flag ミニキャラ ver.
価格：825円（税込）
セット：8,250円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
硬質カードケースセット
flag ミニキャラ ver.
価格：各1,540円（税込）
種類数：全9種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売