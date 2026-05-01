【AnimeJapan】新テニスの王子様の事後通販スタート！

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株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月1日(金)よりAnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。



AnimeJapanにて販売しておりました「新テニスの王子様」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674


※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。


【注文受付期間】


・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送




【特典情報】


＜【AJ2026事後通販】新テニスの王子様商品を一会計につき税込2,000円以上お買い上げで、ブロマイド（全1種）をプレゼント！＞





【製品情報】



カンバッジ(ランダム)　flag ver.　
vol.2

価格：605円（税込）


セット：4,840円（税込）


種類数：全8種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






クリアカード(ランダム)　A　
flag ver.　vol.2

価格：440円（税込）


セット：3,080円（税込）


種類数：全7種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






クリアカード(ランダム)　B　
flag ver.　vol.2

価格：440円（税込）


セット：3,080円（税込）


種類数：全7種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルフィギュア　flag ver.　vol.2

価格：各1,760円（税込）


種類数：全4種






アクリルジオラマ　flag ver.　vol.2

価格：各3,300円（税込）


種類数：全2種






カンバッジ(ランダム)　A　
flag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）


セット：5,500円（税込）


種類数：全10種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






カンバッジ(ランダム)　B　
flag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）


セット：4,950円（税込）


種類数：全9種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






カンバッジ(ランダム)　C　
flag ミニキャラ ver.

価格：550円（税込）


セット：5,500円（税込）


種類数：全10種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ミニアクリルスタンド(ランダム)　A　flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）


セット：8,250円（税込）


種類数：全10種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ミニアクリルスタンド(ランダム)　B　flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）


セット：7,425円（税込）


種類数：全10種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ミニアクリルスタンド(ランダム)　C　flag ミニキャラ ver.

価格：825円（税込）


セット：8,250円（税込）


種類数：全10種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






硬質カードケースセット　
flag ミニキャラ ver.

価格：各1,540円（税込）


種類数：全9種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4674


※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。


【注文受付期間】


・2026年5月1日(金)18:00～5月18日(月)23:59


【発送予定日】


・2026年6月下旬～7月中旬以降順次発送




【権利表記】


(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売