★全品＆全員対象★GWは紙も電子もポイント大還元！クーポンをお持ちなら更にお得に◎【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO激レア企画！期間限定の特別なポイント還元率にチェンジ

お買い物金額に応じてゲットできる漫画全巻ドットコムのポイントが、期間限定で大幅UPいたします！

期間中は自動的に特別な還元率でポイントを付与。クーポンをお持ちなら、ポイント還元率UPとクーポンの効果を同時に使えちゃう、超レアなスペシャルキャンペーンです！

※複数のクーポンを同時にお使いいただくことはできません。

続きが気になってすぐに買い足ししたいときも、うっかり買い忘れがあったときも、期間中のお買い物は何度でも、ず～っと特別なポイント還元率が適用！

紙書籍も電子書籍も対象ですので、お好きな方でお気に入りの漫画をお迎えくださいませ！

今だけのポイント還元率はコチラ！ :https://www.mangazenkan.com/special/2698.html漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します

【キャンペーン期間】2026年5月1日(木)17:00~5月12日(火)23:59

※ポイントは会員登録済みかつログイン状態でご購入の際に付与されます。

※ポイントは漫画全巻ドットコムポイントにて還元いたします。1ポイント＝1円として漫画全巻ドットコムでお使いいただけます。

※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。

▼紙は【4～15%】還元！連休中にあの名作をイッキ読み！

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▼電子は【2～18％】還元！旅行の移動時間も退屈しません！

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5/7まで「GWデイリールーレット」も同時開催中。

ログインするだけで1日1回、毎日トライできる「GWデイリールーレット」も開催中。ハズレ無しでポイントやクーポンが当たります。当選ポイントは最大1,000ポイント！

当たったポイントやクーポンはすぐにお使いいただけます♪

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【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト：https://www.mangazenkan.com/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan



【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】

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【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

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公式サイト：https://www.torico-corp.com/